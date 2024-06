Százával csaptak le a villámok a Duna mentén, a saras esőtől nem lehetett látni a napot + videó

Porban gazdag légkörbe futott be szombaton éjjel a hidegfront és csapadékrendszere – idézte fel a Tolna vármegyei hírportál. A villámok szinte megállás nélkül cikáztak, megvilágították a környéket. A front Tamási felől vonult át Tolnán. A legerősebb vihar Sárszentlőrinc körzetében volt, ahogy haladt a sok felhő lefelé, úgy csökkent a csapadék mennyisége is. Bátaszéken például csak két milliméternyi eső hullott, noha hatalmas villámlások ott is előfordultak.

A délnyugatról északkelet felé mozgó, gyorsan robogó szupercellák ékként hasítottak a meleg, porban gazdag légkörben, helyenként kifejezetten látványos felhőzetet villantva.