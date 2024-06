Kovács István vezeti a számunkra sorsdöntő meccset, sokat csökkent az esélyünk

Az F csoportban 21 órakor a portugálok már biztos csoportelsőként lépnek pályára a negyedik helyen álló grúzok ellen, akiknek van egy pontjuk, és reménykedhetnek a továbbjutásban. Ám a törökök és a csehek az egymás elleni meccsük előtt azért jóval optimistábban várhatják a zárófordulót. S mivel a törökök három ponttal állnak a második helyen, nekik a döntetlen is elegendő lenne. A mérkőzést az erdélyi magyar Kovács István vezeti, és ez az a találkozó, amely eldönti, hogy Szoboszlai Dominikék továbbjutnak-e; feltéve, hogy a grúzok nem verik meg a portugálokat, mert az betenne nekünk. Az UEFA-nál bizonyára sokan fogják a fejüket, hogy a bíróküldés így alakult...

Fotó: Mirkó István

A Törökország–Csehország találkozón számunkra a török győzelem és a döntetlen is jó, mert a cseheknek csak egy pontjuk van. Fura, de a cseh győzelem is jó lehetne nekünk, ha három góllal nyernének, mert akkor a törököknek marad a három pontjuk, de rosszabb lesz a gólkülönbségük, mint a miénk.

Az Opta adatelemző cég tegnap az angolok meccse előtt 84,59 százalékra tette a továbbjutási esélyünket, ami most 60,18 százalék, vagyis 24 százalékkal csökkent, de így sem reménytelen a helyzetünk.

A magyar esélyek az angol–szlovén meccs előtt:

Forrás: Theanalyst.com

....és utána:

Forrás: Theanalyst.com

A csoportharmadikok tabelláján láthatjuk, hogy a horvátok már kiestek. Az E csoportban még nem biztos, hogy a szlovákok lesznek a harmadikok, és az sem, hogy az F-ben a csehek.

Visszakanyarodva a portugálokhoz, a legnagyobb sztárjuk, a 210. válogatott meccsére készül. Érdekesség, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány alakulata öt szerzett gólnál jár, ebből azonban kettő öngól volt; a három másik találaton Francisco Conceicao, és Bruno Fernandes osztozott. Azaz Ronaldo még nem talált be, ám a törökök ellen 3-0-ra megnyert meccsen a harmadik találat előtt Bruno Fernandesnek úgy adott gólpasszt, hogy ő maga is belőhette volna a labdát.

Románia, Belgium, Szlovákia és Ukrajna is hárompontos az E csoportban

Az E csoportban két kör után nem is lehetne bonyolultabb a helyzet, hiszen mind a négy csapat három ponttal áll. Jelenleg Románia, Belgium, Szlovákia, Ukrajna a sorrend, 18 órától pedig szlovák–román és ukrán–belga mérkőzéseket rendeznek. Ami biztos: amelyik csapat győz, az bejut a legjobb 16 közé. Frankfurtban a döntetlen a román és a szlovák csapatnak is megfelelő eredmény lenne, de Valentin Mihaila, a románok 23-szoros válogatott, 24 éves középpályása azt mondja, nem erre fognak játszani. No persze mi mást mondhatna ebben a helyzetben egy labdarúgó?

– Játékosként és csapatként egyszerűen nem lehet úgy kezdeni egy mérkőzést, hogy döntetlent akarsz játszani. Ha a 91. percben 0-0 az állás, és ezzel mindkét gárda továbbjut, akkor igen. De nem akarok számolgatni. Úgy kell belemennünk a meccsbe, hogy nyerni akarunk, és szerintem ezt is fogjuk tenni – szögezte le Mihaila.

A csoportban az előzetesen a favoritnak elkönyvelt belgák összeszedték magukat a szlovákoktól elszenvedett 1-0-s vereség után, a második fordulóban 2-0-ra verték a románokat, de az ukránok is felálltak a románok elleni 0-3 után, 2-1-re nyertek a szlovákok ellen. Így nehéz megtippelni, mi lesz majd a végeredmény a csoportban. Érdekesség, hogy a belga válogatottban Romelu Lukaku már háromszor betalált a tornán, de videózás után mindhárom gólját érvénytelenítették. Az ukránoknak is megvan a maguk sztárcsatára Artem Dovbik személyében, aki még adós a góllal, pedig a La Ligában 24 találatával ő lett a gólkirály a Girona színeiben.

Ami a magyar válogatott helyzetét illeti, ebben a csoportban csak matematikai esély van arra, hogy a harmadik helyezett Marco Rossi együttese mögé kerüljön a csoportharmadikok összevetésében.

E csoport

Szlovákia–Románia, Frankfurt 18.00

Ukrajna–Belgium, Stuttgart 18.00

az állás: 1. Románia 3 (3-2), 2. Belgium 3 (2-1), 3. Szlovákia 3 (2-2), 4. Ukrajna 3 (2-4)

F csoport

Georgia–Portugália, Gelsenkirchen 21.00

Csehország–Törökország, Hamburg 21.00

az állás: 1. Portugália 6, 2. Törökország 3, 3. Csehország 1 (2-3), 4. Georgia 1 (2-4)