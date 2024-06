Aggasztó portugál elemzés: megérné-e kiejteni a magyar válogatottat?

A portugál válogatott két forduló után hat ponttal már bebiztosította a csoportelsőségét az Európa-bajnokságon, így az F csoportban tét nélkül várhatja a Georgia elleni zárómeccset. A grúzok számára azonban rendkívül fontos a mérkőzés, ugyanis csak győzelemmel juthatnak tovább a csoportból – azzal viszont biztosan meg is teszik. Ám Portugália veresége a magyar válogatott számára borzalmas hír lenne, hiszen azzal gyakorlatilag biztossá válna, hogy együttese nem jut be a nyolcaddöntőbe az Eb-n. Abban ugyanis nem nagyon bízhatunk, hogy az E csoportban úgy alakulnak az eredmények, hogy a négy legjobb csoportharmadik között végzünk.

ma biztosan játszik Georgia ellen? Fotó: EPA/Migue A. Lopes

Ami miatt tartani lehet attól, hogy a portugálok nem veszik komolyan a találkozót, az az, hogy nyugodtan tartalékolhatnak, ráadásul a vereséggel nem Magyarország, hanem Szlovénia lesz az ellenfele Roberto Martínez együttesének, amelyet könnyebbnek tarthat a csapat.

A 2008-as Európa-bajnokságon hasonló volt a helyzet: két forduló után a portugálok csoportelsősége már biztos volt, és az utolsó csoportmeccsükön a B csapatukkal 2-0-s vereséget szenvedtek Svájctól. Igaz, Svájc így is kiesett.

Roberto Martínez: Cristiano Ronaldo játszani fog

A portugál válogatott tegnapi sajtótájékoztatóján Roberto Martínez szövetségi kapitány leszögezte, hogy győzelemre játszanak, a csapatkapitány Cristiano Ronaldo pedig ott lesz a kezdőcsapatban.

Az Origo mindenesetre észrevette, hogy az abola.pt szerdán éjjel hosszabb cikkben elemezte, Magyarország vagy Szlovénia lehetne könnyebb ellenfél a nyolcaddöntőben Portugáliának. A cikk kiemeli, hogy a 2016-os Eb-n, a 2018-as világbajnokság selejtezőjében és a 2021-es Európa-bajnokságon is játszottak már a magyarokkal, írnak képességeiről, Marco Rossi taktikai érzékéről, a korábban a Benficában is szereplő Csoboth Kevinről és Ádám Martinról is. Szlovéniával kapcsolatban pedig a 2-0-ra elveszített márciusi felkészülési meccsről, a csoportbeli veretlenségről, a csapat kemény védekezéséről és Matjaz Kek szövetségi kapitány állandóságáról írtak elsősorban a lapnál.

Az abola.pt végül nem hozott döntést arról, melyik ellenfél lenne jobb a portugál válogatott számára, de számunkra az is ijesztő, hogy eljátszott a gondolattal, és Ronaldóék gyakorlatilag „választhatnak”.