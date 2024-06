Több száz eurós kártérítéshez juthat az, akinek órákat késik a járata

A FEOSZ közleménye kiemelte, hogy számtalan megkeresés érkezett hozzájuk, valamint több sajtóhír is azt mutatja, hogy utasok széles körét érintő káosz alakult ki egyes európai reptereken. Akár 24 órát is meghaladó késésekről, az indulási időt folyamatosan tologató, majd végül törölt járatokról, a labdarúgó Európa-bajnokságon történő szurkolást célul kitűző, de a meccs kezdési időpontjáig sem elinduló gépekről is beszámoltak a fogyasztók.

Felhívták a légitársaságok figyelmét, hogy a megfelelő tájékoztatási kötelezettség teljesítése alól semmilyen esetben nem mentesülnek, azaz tájékoztatniuk kell az utasokat az esetleges késésről, a járattörlésről, adott esetben az átfoglalásról. Ez szolgálja mindenekelőtt ugyanis a fogyasztói érdekek érvényesítését, az utazásokra akár több százezer forintot is kifizető fogyasztók információkkal történő ellátása tehát nélkülözhetetlen.

Kiemelték, hogy egy európai parlamenti és tanácsi rendelet széles körű kötelezettségeket ró a légitársaságokra. Így például járattörlés esetén a tájékoztatáson felül átfoglalásra, étkezés és frissítők biztosítására, éjszakai szállás és transzferszolgáltatásra, ingyenes telefonhívások biztosítására terjed ki a vállalkozások kötelezettsége. Ezenfelül az utast a távolságtól függően, 0–1500 kilométer között 250 euró, 1500 kilométer feletti EU-s tagállamok közötti járatok és 1500–3500 kilométer közötti, EU-s tagállam és harmadik országok közötti járatok esetén 400 euró, 3500 kilométer feletti, EU-s tagállam és harmadik országok közötti járatok esetén 600 euró összegű kártalanítás is megilleti, feltéve, hogy a járattörlést nem rendkívüli körülmény okozta, amelynek megítélése a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik.

Járat késése esetén hasonló jogok illetik meg az utasokat, azzal, hogy öt óra várható indulási késés esetén az utas elállhat a további utazástól, és kérheti a jegyár visszatérítését, átfoglalási lehetőség azonban nem illeti meg az utast. Ha pedig valamilyen okból a célországba érkezéskor három órát vagy többet késik a járat, akkor az utasnak szintén járhat kártalanítás a korábban részletezett távolságoktól függően ugyancsak 250, 400 vagy 600 euró összegben, hacsak nem rendkívüli körülmény okozta a járat késését

– ismertette a FEOSZ.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)