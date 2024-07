Schiffer András kőkeményen kiosztotta Gyurcsányt

A DK-elnök a legutóbbi kétharmadért is felelős

Hangsúlyozta: Gyurcsány a legutóbbi fideszes kétharmad miatt is keményen felelős, mert nem lehet mechanikusan összeadni az ellenzéki szavazókat. Schiffer András konkrétan tudja, hogy vannak olyan 2014-es LMP-szavazók, akik ma már a Fideszre vagy a Mi Hazánkra teszik a voksukat. Az a tény, hogy az ellenzéki szavazatok nem adhatók össze, már bebizonyosodott 2018-ban, amikor a belpesti és a belbudai LMP-szavazók listán átszavaztak az esélyesebbnek titulált ellenzéki jelöltre, de jócskán voltak olyanok, akik kitartottak az esélytelen saját párti jelölt mellett. – Ez a csapdája ennek az egész demagóg összefogás-diskurzusnak, amibe Gyurcsány Ferenc hajszolta a komplett ellenzéki oldalt, hogy azt gondolják, összeadható az ellenzéki tábor.

Ennek az lett a vége, hogy választásról választásra a Fidesz vidáman falatozik az ellenzéki tortából

– fogalmazott az ügyvéd.

Visszanyal a fagyi

Schiffer András arra is kitért, hogy Gyurcsány azt az ellenzéki közönséget hevítette fel, amelyik most már a DK-elnök vérét is kívánja.

Az ügyvéd a Tisza Párttal kapcsolatban kijelentette: egy illúzióval kergettek 1.3 millió embert olyan hevületbe, hogy a híveik lincseléssel fenyegetnek újságírókat vagy más pártok és nézetek szimpatizánsait. Ezért Gyurcsány súlyosan felelős, mert ezt ők kezdték el.

Most a fagyi visszanyal, mert aki szelet vet, az vihart arat – mondta az ügyvéd.

Úgy vélekedett, az a kérdés, hogy a DK elnöke képes-e szembenézni a saját elmúlt húszéves teljesítményével. Amikor kiderült a mikroadományozós botrány, akkor kellett volna bátornak lennie, nem amikor beszól visszavonult politikusoknak. Nem támogatnia kellett volna Karácsony Gergelyt, hanem kitenni az asztalra, hogy volt-e ilyen beavatkozás például az előválasztásban, hiszen ezek a csoportok Gyurcsány feleségét is „kinyírták” a miniszterelnök-jelölti választáson. – Gyurcsány Ferenc ott sem fordult szembe ezekkel a globális progresszív hálózatokkal, ezért érdemes lenne önvizsgálatot tartania. Kérdés, hogy a DK népszerűsége vissza tud-e jönni két számjegyű tartományba – jelentette ki az ügyvéd.