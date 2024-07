Gyurcsányt a baloldal tartja lélegeztetőgépen

Már féltucatszor megszabadulhatott volna a baloldal Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnöktől, ha nagyon akarták volna, vagy ha ne lett volna „tele a gatya”, és ha Nyugaton is zöld lámpát kapnak – írta Nagy Ervin politikai elemző a Mandineren megjelent cikkében. Úgy folytatta: Gyurcsány a magyar politika legnagyobb túlélője: ameddig nem látható, addig feltételezhetik róla, hogy politikai értelemben halott, de ahogy foglalkozni kezdenek vele, úgy éled fel főnixként hamvaiból. Ez történik most is, ő pedig mindent megtesz a napirenden maradásért, mert tudja, hogy a közömbösség lenne a politikai halála.

Többször megmentették a sajátjai

Az elemző felidézte:

2006-ban sem az őszödi beszéd, sem pedig a magyar demokrácia megtiprása és a szemkilövetések után nem vette le az SZDSZ vagy az MSZP Gyurcsányt a miniszterelnöki posztról, márpedig Medgyessyt kevesebb miatt is eltávolították.

2009 után is le lehetett volna kapcsolni a lélegeztetőgépet és kiközösíteni Gyurcsányt a baloldalról, de akkor sem tették. Inkább adtak egy menekülőutat az akkor még királycsináló „második demokratikus charta” tagjai, amivel Gyurcsány Ferenc köszönettel élt is: előbb surranópályán, azaz az MSZP listáján, bukott miniszterelnökként bekerült a parlamentbe, majd megalakíthatta 2011-ben a Demokratikus Koalíciót. A baloldal ekkor nem fogott össze, hogy eltakarítsák a közéletből – világított rá Nagy Ervin.

Hozzátette, Gyurcsány és társai a Mesterházy Attila és Bajnai Gordon vezette MSZP–Együtt–PM–MLP–DK közös listáján szereztek mandátumot 2014-ben, ami ellen senki nem tiltakozott. Azok a szocialisták, akik most el akarják tüntetni a DK elnökét és akik szerint őt a jobboldal tartja életben, az akkor újonnan formálódó Bajnai-erőközponttal együtt megmentették Gyurcsányt a politikai megsemmisüléstől. Akkor meg tudtak volna tőle szabadulni, akkor ki lehetett volna közösíteni Dobrev Klára férjét – emlékeztetett az elemző.