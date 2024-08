A kormány több területen is segíti a családokat

A kormány minden élethelyzetben segíti a családokat, így a tanévkezdésre tekintettel a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztusban folyósították – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a közmédiának.

Koncz Zsófia nemzetközi szinten is kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy

ingyenes tankönyvekkel segíti a kormány a közoktatásban és a szakképzésben tanulókat. Hozzátette, már augusztusban eljuttatják 4100 iskolába, egymillió-kétszázezer diáknak a tizenhárommillió tankönyvet. Megjegyezte, hogy az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetés is jelentős segítség a családoknak.



Mindezen túl, mint mondta, újból lesz bölcsődei térítésidíj-támogatás, amely szeptember 2-tól igényelhető a Magyar Államkincstár weboldalán. – Azok a szülők, akiknek gyermeke szeptember 1-jén bölcsődébe jár, havonta legfeljebb 50 ezer forintot igényelhetnek.

A gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében a támogatás mértéke akár 65 ezer forint is lehet, a támogatást a vidéken élők vehetik igénybe

– tette hozzá.

Közölte, a bölcsődei fejlesztés az elmúlt időszak igazi sikertörténete, 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt, most több mint a duplája, 66 ezer, és a bölcsődei ellátás háromszor annyi településen érhető el, mint korábban.

Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy a kormány az idei évben is jutalmazza azokat az önkormányzatokat, amelyek kiemelten odafigyelnek az idősebb korosztályra, ebben az évben külön is elismerik azokat az önkormányzatokat, amelyek a demenciával küzdő időseknek biztosítanak programokat. Jelezte, az idősbarát díjra augusztus 30-ig lehet jelentkezni.