Halála előtt még rádiós visszatéréséről szövögetett terveket Boros Lajos

Boros Lajos az orvosaival és családjával karöltve mindent megtett azért, hogy műtéte után teljesen felépüljön. A művész az utolsó pillanatig hitte, hogy egyszer még visszatérhet a rádióba, de ez a vágya már nem valósulhatott meg – írta a Bors.

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, az ikonikus rádiós halálhírét a családja közölte csütörtökön. Boros Lajos szívbillentyű-elégtelenségben szenvedett, 2018-ban ezért pacemaker-beültetésen esett át, majd még ugyanabban az évben életmentő műtétet hajtottak végre rajta orvosai – írta a Bors. Miután felébredt, nagyon hosszú regeneráció várt rá, hónapokra eltűnt, hogy a gyógyulásra tudjon koncentrálni.

Újra kellett tanulnia járni, rengeteg gyógyszert szedett, bízott benne, hogy teljesen felépül. Három évvel ezelőtt úgy tűnt, minden rendben, fellélegezhet ő is és a szerettei is, meggyógyult.

A legendás rádiós egészsége soha többé nem jött rendbe teljesen. Negyedévente orvoshoz járt, mindig volt biztató javulás, de a szervezete végül feladta a harcot.

Újra műsort szeretett volna vezetni

– Örömmel vállalnék klasszikus rádiós felkérést, de nem kapok egyet sem. Nem szomorkodom emiatt, hiszen így is vannak online streamműsoraim, amiket egy hétfős bandával csinálunk közösen. Mindannyian vérprofik, így nagyon könnyen és élvezetesen telik a közös munka. A beszélgetőpartnerek is szívesen jönnek hozzánk, mert tudják, hogy nem a botrányaikra vagyok kíváncsi, hanem azt szeretném bebizonyítani, hogy értékes és jó emberek. A hallgatók is nagyon szeretnek minket. Jó lenne, ha profibb szinten tudnánk ezt csinálni, ehhez viszont egy szponzorra vagy egy rádiós csatornára volna szükségünk, akik anyagilag támogatnának minket – mondta júniusban a Star magazinnak.