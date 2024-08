Így köszöntötték az elsőéveseket az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán + videó

„Túlélni és győzni, ez lesz az egyetemen eltöltött első félévük mottója” – így köszöntötte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar elsőéveseit bevonulásuk napján Lippai Péter dandártábornok, a kar dékánja – olvasható a Honvédelem.hu oldalán.

Önöket először meg kell tanítanunk túlélni, majd pedig győzni. Az első félév során fokozatos lesz a terhelés, és a végére meg fognak lepődni azon, hogy mire képesek. Egymásra lesznek utalva, így a legfontosabb, hogy egy olyan kötelék alakuljon ki önök között, amelynek segítségével átsegítik egymást a nehézségeken. Ne feledjék, a világ összes hadserege a bajtársiasságra épül

– hangsúlyozta köszöntőjében Lippai Péter.

Szücs Péter ezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka is ellátta néhány jó tanáccsal az ifjú honvédtisztjelölteket. „Egy nagyon speciális egyetemre érkeztek, ahol a kettős jogállásuk miatt több területen, katonaként és hallgatóként is meg kell felelniük. Ez nem lesz könnyű, de nem is lesz nehéz, ha megtanulnak csapatban gondolkodni. Ne feledjék, itt nem csak saját magukért, hanem másokért is tanulnak” – emelte ki a zászlóaljparancsnok.