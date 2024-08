Itt vannak a számok: messze Orbán Viktor a legnépszerűbb a fiatalok között

A TikTok elterjedésével a legnépszerűbb hazai és külföldi politikusok sem kerülik meg a leginkább fiatalok által használt platformot, sőt láthatóan egyre nagyobb elánnal igyekeznek a TikTokra is tartalmat gyártani – írta meg a Mandiner. A portál megvizsgálta, hogy hány követővel rendelkezik Orbán Viktor és a legismertebb hazai, ellenzéki politikusok a TikTokon.

Kiderült, hogy a követők száma alapján az első helyért járó díjat a közel 200 ezer követővel rendelkező Orbán Viktor,

a második helyet a közel 125 ezer követővel rendelkező Toroczkai László, míg a dobogó harmadik helyét a közel 96 ezer követővel rendelkező Karácsony Gergely érdemelte ki a TikTokon. Magyar Péter még Karácsonytól is eléggé le van maradva, mivel 90 ezren követik a platformon, Gyurcsány Ferenc ebben a versenyben is hátul kullog, ugyanis alig több mint 20 ezren kíváncsiak a bukott miniszterelnök által megosztott tartalmakra, aki nemrég teljesen el is némult a platformon.