Magyarországi bandaháborúk: ezek voltak a legdurvább összecsapások + videó

Elszabadult a pokol, gázpisztolyokkal, botokkal, baseballütőkkel és autókkal támadtak egy családra Ercsiben – számolt be múlt hét vasárnap a Magyar Nemzet. Miután a támadók elmenekültek, megérkeztek a rendőrök, akik a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeinek segítségét kérték az elkövetők elfogásához.

Végül az egyenruhások tizenhét embert előállítottak akik közül tizenötöt őrizetbe is vettek. Az adatgyűjtésen kiderült, két helybéli család közötti vita váltotta ki az erőszakos támadást. Az ügyben még a polgármester is megszólalt, aki szerint régi, több évtizedes családi villongás újult ki. Hozzátette: ez a két család valamilyen oknál fogva időnként felmelegíti az egymással szembeni ellentéteket, és ezt kénytelen látni a város lakossága.

Nagy port kavart az Ercsin történt tömegverekedés, azonban sajnos egyáltalán nem egyedi eset: több olyan helyi bandákhoz köthető tömegverekedés is történt az elmúlt években, amely az országos sajtó ingerküszöbét is megütötte. Emlékezetes, 2019-ben Ráckeve került be a hírekbe, miután a város belterületén két család között tört ki veszekedés:

vascsövekkel, kardokkal, szablyákkal, vasvillával estek egymásnak, de még néhány lövés is eldördült.

A káosznak végül a rendőrség vetett véget, akik a TEK-kel közösen öt ráckevei férfit elfogtak, majd előállították őket. Egyiküket, egy 53 éves ráckevei férfit életveszélyt okozó testi sértés elkövetése miatt őrizetbe vették. Később kiderült, a viszály hátterében drogügy állhatott.

Nagy riadalmat keltett 2008 nyarán, mikor százötven enyingi roma vonult végig Siófok éttermekben, kávézókban gazdag Petőfi sétányán. A Pesti Srácok cikkében felidézte: erődemonstrációtól visszhangzott a sajtó, az incidens előzménye, hogy egy szórakozóhelyről roma fiatalokat dobtak ki, a kelleténél talán nagyobb lendülettel. Az is kiderült, a helyi vendéglátósok egy biztonsági céget bíztak meg azzal, hogy tartsa távol az enyingi bandát. A felvonulás ugyan sokakban félelmet keltett, de nem történt bűncselekmény. Azonban egy évvel később, február elején az enyingi társaság három tagja olyat tett, hogy az egy „egész országot szíven szúrt”.

A román nemzetiségű, Veszprémben kézilabdázó Marian Cozma két csapattársával, a horvát Ivan Pešićcsel és a szerb Žarko Šešummal látogatott el egy szórakozóhelyre szombat este, hogy egyik csapattársuk gyermekének születését ünnepeljék.

Előző nap viszont Enyingen már gyülekezett egy huszonöt tagot számláló, romákból álló banda, hogy bosszút álljanak társuk megtámadóján. Miután az illetőt nem találták Székesfehérváron, nyolc kocsival indultak Veszprémbe szórakozni.

A diszkóban nem sokkal hajnali három óra előtt a banda méregetni kezdte az ismert kézilabdázót, és barátnőjét. Az enyingi társaság már a tánctéren belekötött, majd verekedni kezdett a sportolókkal, ami később az éjszakai klub előtt folytatódott.

A tragédiában mindhárom sportoló komoly sérüléseket szenvedett: Ivan Pešićet a veséjén szúrták meg, míg Žarko Šešumo arccsonttörést szenvedett egy rúgás miatt. Marian Cozmát összesen háromszor szúrták meg, a végzetes döfés a szívét érte el.

A gyilkosság miatt a gyanúsítottak, Raffael Sándor és Németh Győző életfogytiglani, Sztojka Iván 20 év börtönt kapott. A Győri Ítélőtábla egy évvel később azonban életfogytiglani börtönbüntetésről 18 évre enyhítette Raffael Sándor és Németh Győző büntetését, Sztojka Ivánét pedig húsz év fegyházról nyolc évre mérsékelte.

Szabadulása után Sztojkát BMW-vel látták autózni, miközben a Cozma család egy fillért sem látott még a Kúria által számukra megítélt 210 millió forint vagyoni kártérítésből.

Néhány hónappal később, 2019-ben a férfit újból bíróság elé állították, mert az akkor 37 éves Sztojka márciustól nyár végéig prostitúcióra kényszerített egy dunaújvárosi lányt, akitől elvette a pénzét. Az enyingi bűnbandából már csak Raffael és Németh ül börtönben. Azonban a rendőrség rászállt az enyingi bandára a gyilkosság miatt, így már nem aktívak.

Forrás: Nemzeti Sport/Kecskeméti Dávid

Egy négy éve történt eset tovább öregbítette Enying település „hírnevét”. A szintén odavalósi L. család és az érdi R. család két évvel ezelőtti konfliktusa egy rosszul elsült házasságból indult: egy enyingi nő és egy érdi férfi házasságkötésük után néhány hónappal szétmentek, családjaik pedig kölcsönösen egymástól követelték az esküvő rájuk eső költségeit, aminek egy tragikus kimenetelű összecsapás lett a vége.

Az eset 2020. július 30-án este Érden történt, egy benzinkútnál csapott össze a husángokkal, botokkal, szúró- és vágóeszközökkel felfegyverkezett enyingi és a helyi roma család legalább 16 tagja. A verekedés négy percig tartott, majd a résztvevők nagy része elmenekült a helyszínről. Az összecsapásban egy ember meghalt, többen különböző fokú sérülésekkel kórházba kerültek.