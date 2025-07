Minden negyedik, gazdasági területre jelentkező diák a BGE-n kezdi meg tanulmányait szeptemberben

Minden negyedik, gazdasági területre jelentkező diák a Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) kezdi meg tanulmányait szeptemberben – tudatta a felsőoktatási intézmény az MTI-vel.

Mint írták, az intézmény ősszel új tantervekkel és hallgatóközpontú képzési fejlesztésekkel várja 6200 új tanulóját. A teljesen megújított képzési rendszert kínáló BGE alap- és mesterszakjaira már az elsőhelyes jelentkezések is „kiugró érdeklődést jeleztek”, ezt a mintegy 20 százalékkal növekvő felvételi létszámok is igazolták.

A közlemény szerint az egyetemen jelentősen növekedtek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre – ahová ötezren nyertek felvételt – volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár.

Társadalomtudományi szakokra 540-en, gazdaságinformatikára 420-an jutottak be, míg bölcsésznek vagy pedagógusnak 240-en tanulhatnak tovább a BGE-n. A korábbi évekhez képest növekedett a mesterszakokon tovább tanulók száma is az egyetemen, ahol idén 800-nál is több mesterszakos kezdi meg tanulmányait – írták.

A tájékoztató szerint összességében a BGE 20 ezres hallgatói létszámával továbbra is az ország öt legnagyobb egyetemének egyike. Az egyetem felsőoktatási szakképzéseket ugyanakkor nem indított idén – olvasható a közleményben.