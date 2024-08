Magyarországon is tesztelik a tüdőrák elleni vakcinát

Összesen 130 beteget vesznek be a programba; különböző stádiumban lévő embereket válogattak be – van, akik műtét vagy sugárkezelés előtt álló, korai stádiumban lévő betegek, de az előrehaladott állapotban lévő páciensek és olyanok is részt vesznek majd, akiknél kiújult a rák. A betegek immunterápia mellett kapják meg az oltást.

Az első beteg már meg is kapta az oltást az Egyesült Királyságban. A 67 éves férfinál májusban diagnosztizálták a rákot, azóta sugárkezelést és kemoterápiát is kapott. A férfit kedden oltották be: fél óra alatt hat oltást kapott, mindegyiket öt perc eltéréssel. Minden szérum különböző RNS-szálakat tartalmazott. Az oltást hat egymást követő héten át hetente, majd 54 héten keresztül háromhetente kapja meg. A mesterséges intelligenciára (MI) szakosodott tudós azt mondta: éppen a szakmája inspirálta arra, hogy részt vegyen a kísérletben.

Én is tudós vagyok, és megértem, hogy a tudomány fejlődése – különösen az orvostudományban – abban rejlik, hogy az emberek hajlandók részt venni ilyen vizsgálatokban

– mondta.