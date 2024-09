Magyar Péter nem jelent kormányzóképes alternatívát

– Szimbolikus volt a szerda délelőtt: míg Orbán Viktor egy egyetemi előadást tartott az új magyar gazdaságpolitikáról, addig Magyar Péter az exével hadakozott – értékelt a Mandiner kérdésére válaszolva Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Tisza Párt elnökének legújabb botrányát. Deák Dániel szerint

a Tisza Párt elnökének legutóbbi botránya is jól példázza, hogy Magyar Péter még nagyon távol áll attól, hogy kormányzóképes alternatívát tudjon felmutatni.

De nem csak ez az egy jelenet, hanem a múlt heti árvízi védekezés is ugyanezt tükrözte: míg a kormányfő higgadtan és profin kezelte a veszélyhelyzetet, addig Magyar Péter a gátakon pózolt, álhíreket terjesztett és támadta a védekezésben részt vevőket – tette hozzá az elemző.

Mint rámutatott: „ennek következtében a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint csökkent is a Tisza Párt támogatottsága, míg a Fidesz erősödött. Ez nem meglepő, hiszen az ilyen helyzetek kontrasztba helyezik a szereplőket, és láthatóvá válik, hogy melyikük kormányzóképes és melyikük nem. – Amíg Magyar Péter botrányt botrányra halmoz, egyre több nő állítja, hogy erőszakosan viselkedik, addig nem is várható, hogy a botránypolitikus érdemben javítani tudjon a megítélésén.

Tovább ront a helyzeten, hogy erőszakos a nyilvánosság előtt is, mind az ATV-ben, mind a közmédiában rendre a műsorvezető szavába vágott, antipatikusan viselkedett és többször még azt sem engedte, hogy feltegyék neki a kérdéseket.

Ez a stílus, ez a viselkedés a kemény magjának lehet hogy szimpatikus, de egy átlagválasztót taszít – fejtette ki a szakértő.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Vogel Evelin, Magyar Péter volt kedvese szerint a Tisza Párt elnöke feltett mindent egy lapra, neki nem volt elképzelése, meggyőződése, ő nem akart változást az országban, csak a bosszú hajtotta. Az egykori barátnő egy veszekedésüket is elmesélte, hogy míg gyermeke az autóban ült, Magyar Péterrel a kocsi mellett összeszólalkoztak, és a férfi egyre agresszívabban viselkedett. – Elkezdett velem úgy üvöltözni az utcán, és közben közeledni felém, hogy – nem szeretném túldramatizálni a helyzetet, de – ott megijedtem, fenyegetve éreztem magam és féltem. Én nem szoktam annyira félni valójában, de amikor egy nővel szemben áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára. És ha jól emlékszem, én akkor sírva is fakadtam vagy csak később. Mindenesetre láttam, hogy ül a gyerek az autóban és sír – emlékezett vissza Vogel Evelin.