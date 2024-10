A Simicska-féle Hír TV volt vezérigazgatója-helyettese vezeti majd Magyar Péter testvérének médiavállalatát

Magyar Péter testvére, Magyar Márton médiavállalata Tarr Pétert kérte fel főszerkesztőnek – jelentette be a Facebookon a Kontroll.hu.

Tarr Péter korábban a Kálmán Olga jelenlegi DK-képviselővel a Fidesz ellen fordított Simicska-féle Hír TV vezérigazgató-helyettese volt. Ebben az időben Tarr és Magyar Márton is a tévénél dolgozott. Tarr feltűnt a Jobbik-féle N1TV körül is. Ezután számos baloldali médiumot megjárt, így például tevékenykedett a Hvg360 és a Media1 munkatársaként is. Tarr legutóbb azzal került a hírekbe, hogy a Gattyán György érdekeltségébe tartozó Frisshirek.hu főszerkesztői pozíciójából eltávolították, és feladatköreit a mesterséges intelligencia vette át.

A Kontroll.hu egyik új videójából az is kiderül, hogy a Gulyáságyú Média alapítója, Gulyás Balázs is kapcsolatban áll majd a Kontroll Média Szolgáltató Kft. nevű vállalattal. Ő vezeti majd a Szabadsajtó klub nevű műsort, amelynek mások mellett az obszcén stílusáról ismert balliberális publicista, Tóta W. Árpád is állandó szereplője lesz.

Mint arra a Media1.hu cikke is rámutatott, bár Magyar Márton tagadja, hogy az új médium indulásának köze lenne a Tisza Párthoz, ám a férfi néhány hónapja még több tévétársasának is segített interjúkat szervezni Magyar Péterrel, ezzel a pártot is segítve. A már említett Gulyás Balázs pedig az utóbbi időben többször is készített interjút Magyar Péterrel, a napokban például a Tisza Párt egyik vidéki összejövetelén, korábban pedig az EFOTT-on volt egy Tiszáról szóló beszélgetés vezetője.