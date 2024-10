Egy állami állást eltitkolt vagyonnyilatkozatából Magyar Péter

Magyar Péter 2022 utolsó hónapaiban felügyelőbizottsági tag volt a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-ben. Ez az időszak nem csak az adott esztendő, hanem az állami tulajdonú cég utolsó hónapjait is jelentette, a társaság ugyanis 2023. január elsején megszűnt. Mindez nem befolyásolta azt, hogy Magyar augusztus elejétől december 31-ig, azaz öt hónapon át tagja volt a társaság felügyelőbizottságának. A tisztség havi 350 ezer forintot, összesen 1,75 milliót jelentett Magyarnak.

Mindez azért különösen érdekes, mert a politikus a vagyonnyilatkozatában ezt a posztot és az azzal járó összeget nem tüntette fel. Valamiért eltitkolta.

A Tisza Párt vezetője uniós képviselővé választása után tette közzé az utóbbi években szerzett jövedelmeit . Az Európai Parlament honlapján megtalálható dokumentumban a BMSK Zrt.-béli fb-tagság nélkül is igen hosszú felsorolás olvasható, a tisztségek listája szinte lelóg a papírról. Eszerint a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatói tisztét Magyar 2019 június és 2022 februárja között havonta 3,5 millió forintért töltötte be. Ugyanitt igazgatósági tag is volt, másfél évig, havi 400 ezer forintért. De az utóbbi években Magyar kapott pénzt a Hiventures Zrt.-től, a Hodler Alapkezelő Zrt.-től és a MBH Bank Nyrt.-től is. A Magyar Közút Zrt.-nél és a Volánbusz Zrt.-nél betöltött igazgatósági tagsága pedig külön szót érdemel.