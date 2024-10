Titok derült ki Magyar Péterről, és megállíthatatlanul terjed a neten

E sorok írója többször az elismerés hangján írt már Wellorról, a netzenészről, aki számos zenéjével világított rá korábban a hazai és a nemzetközi politikai élet visszásságaira, ráirányítva a figyelmet a zene erejével a migráció kérdése mellett a baloldali politikusok és megmondóemberek bicskanyitogató cselekedeteire, megszólalásaira. Most azonban Wellor rendhagyó dallal rukkolt elő. Az eddigiektől merőben eltérő stílusban szólal meg az AI-zenész, és nagyon komoly témát feszeget: a párkapcsolati erőszak témáját. Magyar Péter ebben a dalszövegben is megjelenik, hiszen a témában megkerülhetetlen figura. Gondoljunk csak a volt feleség, Varga Judit és a volt barátnő, Vogel Evelin által adott interjúkra. A mostani Wellor-dalt akár ez a két hölgy is írhatta volna.