Gálvölgyi János ravasz módon szúrt oda Orbánéknak

Na, nem nagyon, csak szépen, sunyin, alattomosan, felvilágosult haladár módjára. Hiszen ő saját bevallása szerint nem politizált soha. Korábban a Telex készített interjút vele. A népszerű színész beszélt sok mindenről a műsorban, szóba került a mostani kultúrpolitika is, ahol természetesen nosztalgiázott egy kicsit, visszasírva Aczél elvtárs jótékony cselekedeteit. A beszélgetés csúcspontja azonban az volt, amikor Gálvölgyi gyakorlatilag szemrebbenés nélkül átírta a saját múltját. Még az a szerencse, hogy a Telex stúdiójának erős volt a plafonja, mert így nem szakadt le akkor, amikor Gálvölgyi hálát adott a Jóistennek, hogy neki a politikával – elmondása szerint – az égvilágon semmi dolga nem volt. Valamiért ez a vesszőparipája a művész úrnak, mert tavaly az Újbudai Televízió Újbudai nagykávéház című műsorának volt a vendége, ahol a politikáról is kérdezték. Természetesen szóba került az egykori kőkemény, ballib propagandát nyomó Heti hetes című műsor is, ahol – hasonlóan a Telex-interjúhoz – eltolta magától a politikát, pedig az a műsor aztán kizárólag a politikáról és a kormány befeketítéséről szólt.

A politika-, ideológia- és előítéletmentes színész most sem hazudtolta meg magát. A Magyar Hang készített vele egy interjút, ahol elmondta, hogy sajnálja a gyerekeit, az unokák generációját, mert azt látja, hogy sem Magyarország, sem a világ nem előre megy, hanem hátra.