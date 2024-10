Fekete-Győr András meghekkelte Magyar Péter tüntetését

Ha embertömeg nem is volt, baloldali, ellenzéki politikusoktól, megmondóemberektől hemzsegett a tüntetés. Sok levitézlett figura a saját politikai túlélését látja a Tisza Pártban. A színpadon szerepet kapott Hadházy Ákos és a már említett Bruti is, aki júniusban még a Kutyapárt képviseletében szerepelt a választási vitaműsorban. A tömegben természetesen feltűnt a baloldali zenész, Bródy János is a kedves feleségével. A legnagyobb meglepetést azonban Fekete-Győr András részvétele okozta. A momentum levitézlett, bukott politikusa régen mutatkozott nyilvános megmozduláson. Most is jobban tette volna, ha távol marad, mert szokásához híven ismét sületlenséget tett ki posztjában:

„Van pofájuk… A propaganda elleni tömegtüntetésen egyszer csak megjelent az ország egyik hétpróbás, fekete öves propagandistája, Császár Attila is. Ő az M1 főmuflon riportere, és a ti adótokból fizetik. Érdekes beszélgetés lett a miénk: leginkább én kérdeztem őt a nép nevében, a nép gyűrűjében.”