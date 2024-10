Donáth Anna és Szél Bernadett összeborult, a szív megszakad

Donáh Anna szappanoperákat megszégyenítő dramaturgiával megkomponált posztban állt ki pénteken a gonosz népnyúzó hatalommal szemben. Egykori harcostársát, Szél Bernadettet ölelte meg forrón a drámai hatású kép kedvéért és a következő szöveget írta hozzá:

„Van úgy, hogy az ember kétszer sem gondolja meg, hogy ott van-e a helye. Ilyen volt, amikor 2022-ben Iványi Gábort vegzálta a NAV, és természetesen ilyen volt a ma reggel is, amikor Szél Bernadettet idézte be az ügyészség ugyanazért, amiért engem is. Akkor is büszkén álltam Detti mellett, éppúgy, ahogyan ma reggel is. Mert ő sem gondolkodik kétszer, hogy menjen-e, amikor a morális meggyőződése azt diktálja. Ha mindannyian így tennénk, ma senkinek sem kellene félnie retorzióktól. Álljatok ki egymásért, hogy érted is kiálljanak mások!”