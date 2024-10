Kálmán Olga nagyon keményen beszólt Magyar Péternek

A baloldalon a júniusi választások óta folyamatosan megy a helyezkedés, a lapok újraosztása. Jelen állás szerint a Momentum, az MSZP, az LMP, a PM és még a Kutyapárt is kiszállni látszik a hajóból. A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján egyedül a Gyurcsány Ferenc vezette DK maradt versenyben a parlamenti helyekért, de még náluk is rezeg a léc. A diszkóbotránya, majd a telefonos balhé miatt gyáván a mentelmi joga mögé bújó Magyar Péter Tisza Pártja felszívta a teljes baloldali szavazótábort. Gyurcsány van olyan ravasz róka, hogy ő a végsőkig ki fog tartani, nem hagyja majd magától teljesen elszipkázni a szavazóit. Jól látható, hogy a választások óta előrelépett és újból ő mozgatja a szálakat. Rendszeresen bírálja Magyart, és nagyon valószínű, hogy ezt az utasítást kiadta a párttagoknak is.