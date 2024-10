Már látszik a háttéralkuk eredménye a budapesti városházán + videó

– Bár a budapestiek ügyei állnak, a szivárványkoalíció olajozottan működik. Karácsony a főpolgármesteri székben, Magyar Péter, Vitézy Dávid, a Kutyapárt és Gyurcsány pedig bizottsági elnöki pozíciókat zsákoltak be – mondta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában.

– Mi az eddigi öt bizottság helyett két bizottságot javasoltunk, ezzel rengeteget spórolva a budapestieknek.

Ezt a javaslatunkat a szivárványkoalíció lesöpörte az asztalról, és négy bizottságot fogadott el, ezzel mindannyian adhattak egy-egy bizottsági elnököt.

– hívta fel a figyelmet a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra azt is bemutatta, hogy kik ülnek Karácsony bizottságai élén: Az egyik elnöke Gyurcsány Ferenc embere, aki milliós jutalmakat is kapott. Egy másik bizottság élére Vitézy Dávidot bízta meg Karácsony Magyar Péter nyomására. A pénzügyek felelőse Baranyi Kriszta lett, ami nem csoda, hisz cserébe Karácsony bukott kabinetfőnökét fizeti ki Ferencvárosban. Magyar Péterék is megkapták a helyüket, a tulajdonosi bizottságban.

Érdekes feladat egy olyan pártnak, amelynek elnöke más telefonját tulajdonítja el

– jegyezte meg a frakcióvezető a Tisza Párttal kapcsolatban.

Pozíciókra, alkukra továbbra is van pénze a fővárosnak, csak a budapestiekkel nem törődik továbbra sem a városháza – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.