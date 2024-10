Kínos magyarázkodásba kezdett Magyar Péter, szerinte számítógépen keresztül is lehet dolgozni

Másrészt Magyar Péter azzal igyekezett igazolni a hónapnyi hiányzását, hogy az árvízi védekezésben vett részt, s a szóban forgó négy nap kihagyását (szeptember 16–19.) „bocsánatos bűnnek” tartja. Ehhez a magyarázkodáshoz is érdemes egy megjegyzést fűzni: Magyar Péter sokkal inkább népszerűségének növelésére próbálta felhasználni az árvízi védekezést. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a videó, amelyen a kamera előtt pózoló Magyar rászól egy háttérben munkálkodó önkéntesre, hogy ne zavarja hangos homoklapátolással a facebookos bejelentkezését.

Az említetteken kívül Magyar még két további munkanapot (szeptember 4–5.) is kihagyott, amikor is azok a szakbizottságok üléseztek, ahol tagsággal bír. A Tisza Párt elnöke ezt annyival intézte el, hogy „tájékoztatták arról, mi történt ott”, de azt is hangoztatta, hogy számítógépen keresztül is lehet dolgozni.

Maratoni mulasztása ellenére Magyar Péter felveszi a szeptemberi fizetését.

A Tisza Párt elnökének hozzáállását egy korábbi vélekedése teszi – a saját maga szempontjából – megérthetővé. Tavaly nyáron Magyar azt fejtegette egy ismerősének, hogy EP-képviselőként elég két hetet kint lenni, és szerinte ez a legnagyobb kamuállás a világon, havi húszezer euróért, vagyis közel nyolcmillió forintért.