Megint ki fog billenni a Balaton, azt is elmondták, mi ennek az oka

Az idei ősz bővelkedik az erős atlanti hurrikánokban, és Európa partjait is elérte egy olyan ciklon, amely a korábban aktív, Kirk nevű hurrikánig követhető vissza. A ciklon térségünkben kiadósabb csapadékot és a Dunántúlon megerősödő délnyugati szelet okoz, a szél pedig várhatóan kissé kibillenti a Balaton vízszintjét, a keszthelyi és a balatonfűzfői vízmérce között ilyen esetben 50 centimétert is meghaladó vízszintkülönbség is előállhat.