Rekordot döntött Orbán Viktor

Rekordját az összes, miniszterelnökként eltöltött napokat nézve több mint száz éven keresztül senki sem tudta megközelíteni sem, egészen Orbán Viktorig. a legközelebb Lázár György járt hozzá, aki 1975 és 1987 között volt miniszterelnök, igaz, jóval kisebb hatalmi befolyással. Orbán Viktor 1998 és 2002 között töltötte első ciklusát, majd 2010-ben, nyolcévnyi baloldali kormányzás után tért vissza a hatalomba, amelyet három országgyűlési választás után is jelentős többséggel birtokol.

A kormányfő Tisza Kálmán első rekordját a miniszterelnöki napokat nézve még 2020 novemberében döntötte meg, hétfőtől pedig az egyhuzamban hatalmon lévő miniszterelnöki napok rekordját is sikerrel átlépte.

Megjegyzendő, hogy a Tisza név idén máshogy is közelebb került a kormányfőhöz, ugyanis idén adták át a felújított geszti Tisza-kastélyt, amelyben azóta már kétszer is járt a miniszterelnök, hiszen az átadáson beszédet mondott, majd néhány hete a kihelyezett kormányülést is itt tartották meg.