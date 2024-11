A világ élvonalába került Budapest

Novemberben sorra nyitnak a karácsonyi vásárok. Ezek közül a legjobbakat mutatja be a CNN. Az amerikai hírcsatorna a huszonkét legjobb adventi vásárt ajánlja az olvasói figyelmébe, köztük mindkét nagy budapesti forgatagot is.

Az összeállítás első körben a híres bécsi karácsonyi vásárt ajánlotta számos más európai helyszínnel együtt, mint például a prágai, a strasbourgi, a bázeli vagy éppenséggel a brüsszeli. Azért akadnak a tengerentúlról is helyszínek, ezek közé tartozik New York, Chicago vagy épp Toronto ünnepi vására, de van igazán extrém ajánlat is, mint például Szingapúr.