Bye-bye Pressman, medvenyomok, zsidókra vadásztak Amszterdamban – ezek voltak a hét videói

Orbán Viktor: Donald Trump akkora győzelmet aratott, hogy nemcsak a Holdról, hanem a Marsról is látszik – A miniszterelnök a budapesti csúcstalálkozóról, a békeköltségvetésről, a bevándorlásról és a nemzeti konzultációról is nyilatkozott a Kossuth rádióban.

Hiába vitetné el a turulszobrot Kovács Gergely, az már védettség alatt áll – Lázár János lépése után már védettség alatt áll a turulszobor, Kovács Gergely városvezető viszont meg akarja támadni a döntést. A XII. kerületi városvezetés elvette a támogatást az egyházi szervezetektől is. Soltész Miklós szerint ez egyházüldözés.

Hatalmas medve nyomait látták Lillafüred közelében – Egyre több a medveészlelés hazánkban.

Ezeket a támogatásokat vehetik igénybe a családok, ha érkezik a harmadik gyermek – Jövőre tovább növekednek a családtámogatások.

Külföld

Amerikában most szinte mindenki ismeri Orbán Viktort – Donald Trump többször is méltatta a magyar miniszterelnököt.

Szabályosan vadásztak az izraeli szurkolókra az arab migránsok Amszterdamban – Izraeli szurkolókat üldöztek és bántalmaztak a „Szabad Palesztinát” kiabáló tüntetők. Egy szurkolót a vízbe dobtak, egy másikat pedig elgázoltak.

Amsterdam (Pays-Bas) : des supporters israéliens pourchassés et lynchés par des milices au cri de « Free Palestine » ; un jeté à l'eau, un autre percuté volontairement par une voiture pic.twitter.com/Db9STaGpqE — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 8, 2024

Érkeznek az EU vezetői a budapesti találkozóra – Orbán Viktor miniszterelnök fogadja az uniós miniszterelnököket és vezetőket a találkozó helyszínén.

Egy dallal köszönt el David Pressman amerikai nagykövettől Rákay Philip – Alkalomhoz illő slágert választott a médiaszakember.

Sport

Az UEFA-t nem Varga Barnabás gólja, hanem Abu Fani lövése ihlette meg – Nem is annyira titkolt módon abban reménykedtünk, hogy Varga Barnabás első gólja bekerül a nap legszebb találatai közé az Európa-liga negyedik fordulójában. Az európai szövetség, az UEFA ítészei talán elsiklottak emellett. A Fradi így is szerepel az összefoglalókban, az egyik legnagyobb védés az, ahogy Buscsan, a Dinamo Kijev kapusa még az első félidőben hárította Abu Fani lövését. Íme az összefoglaló:

Új „magyar” csapat van alakulóban a Bajnokok Ligájában – Az olimpia után újra együtt készül a magyar férfi-kézilabdaválogatott, Chema Rodrí­guez együttese előbb szerdán itthon Szlovákia, majd vasárnap Finnország vendégeként játszik Európa-bajnoki selejtezőt. A játékosoknak persze nem kell bemutatkozniuk egymásnak, s akadnak, akik a klubjukban is nap mint nap együtt készülnek. Érdekes módon Lengyelországban, közelebbről Plockban alakul erős magyar mag, ahol Szita Zoltán és a Veszprémmel szemben a lengyel klubot választó Fazekas Gergő mellé a nyártól várhatóan Ilics Zoran is csatlakozik, mi több, a magyar nyelvet mások is jól beszélik a csapatban.

Novak Djokovics nagy bejelentést tett, Szerbiában is változott a tét – Novak Djokovics a közösségi médiában bejelentette: nem lesz tagja a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokság mezőnyének. A huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok teniszező sérülés miatt nem indul a tornán, amelyen így biztosan nem lesz címvédés. Djokovics visszalépésével kialakult a nyolcfős mezőny: Casper Ruud, Alex de Minaur és Andrej Rubljov kiélezett utolsó napok helyett már készülhet Torinóra.

Készülőben a botrány! A sprintkirály Noah Lylest kihagyták az Év atlétája jelöltjei közül – A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) hétfőn tette közzé az Év atlétája címre jelöltek szűkített listáját, ami egy bombameglepetést is hozott. Ugyanis az illetékesek még a jelöltek közé sem tették be a 2023-as budapesti világbajnokságon és az idei párizsi olimpián a 100 méteres síkfutást megnyerő amerikai sprintkirályt, Noah Lylest a legjobb pályaatléták közé. Az ügyességi számok esetében nem történt meglepetés, a svéd rúdugrókirály, Armand Duplantis ott van a jelöltek között.