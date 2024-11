Szabályosan vadásztak az izraeli szurkolókra az arab migránsok Amszterdamban + videó

A holland rendőrség péntek reggel közölte, hogy az éjszaka folyamán 62 letartóztatást hajtott végre az Ajax Amszterdam és a Maccabi Tel Aviv csütörtök esti Európa Liga-mérkőzése utáni összecsapások során, amelyek alatt legalább öt ember megsérült, írta az Fdesouche.com.

„Eddig úgy tudjuk, hogy öt embert kórházba szállítottak és 62 embert tartóztattak le” – közölte az amszterdami rendőrség az X-en

– hívta fel rá a figyelmet az Origó.

Az antiszemita rigmusokat kántáló erőszakos migránsok a folyóba dobtak egy zsidó szurkolót is.

A holland rendőrség is megerősítette, hogy „tudomása van egy lehetséges túszejtéssel és eltűnt személyekkel kapcsolatos információkról”, de azt mondták, hogy „jelenleg nem tudják megerősíteni, hogy ez valóban megtörtént volna”.

„Ezeket jelenleg is vizsgáljuk”.

Dick Schoof holland miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében elmondta, az ügyben már kapcsolatba lépett izraeli kollégájával, Benjamin Netanjahuval is, akit biztosított arról, hogy az elkövetőket meg fogják találni, és eljárást fognak ellenük indítani.

Geert Wilders is reagált az antiszemita eseményekre.

Mi lettünk Európa Gázája. Ezt soha nem fogadom el!"

– szögezte le a legnépszerűbb holland politikus.

Az izraeli média szerint a támadók közül néhányan arabul beszéltek és palesztin zászlókat lengettek, miközben azt kiabálták:

Szabad Palesztinát!

A The Times of Israel című újság által idézett szemtanú azt is állította, hogy egyik barátját elrabolták. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pénteken elítélte az akciót és azt előre megfontolt antiszemita támadásnak nevezte.

Borítókép: Palesztinpárti tüntető Amszterdamban (Fotó: AFP)