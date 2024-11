Orbán Viktor: Donald Trump akkora győzelmet aratott, hogy nem csak a Holdról, hanem a Marsról is látszik + videó

Akik két éven keresztül arról győzködték a világot, hogy a háború jó, a béke rossz, a szankció jó, a szankciókat bírálni rossz, azoknak most nehéz meggyőzni a világot ennek ellenkezőjéről – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában. A miniszterelnök szerint a háború, az elmúlt két év nagy károkat okozott a világnak és Magyarországnak is.

– Ha négy éve Donald Trump nyerte volna az amerikai választásokat, nem lett volna háború Ukrajnában, mert lett volna egy erős vezetője az Egyesült Államoknak. Nagy árat fizettünk ezért a négy évért. De ennek most vége van. Donald Trump akkora győzelmet aratott, hogy nem csak a Holdról, hanem a Marsról is látszik – jelentette ki a kormányfő.

Ha Amerika új elnöke háború helyett békét akar, migránsellenes és családvédő politikát folytat, az nyomot hagy a világban

– tette hozzá. Mint jelezte, a háború most a legfontosabb kérdés. Szerinte ezt Amerika már nem fogja bátorítani, mivel Donald Trump utálja a háborút.

– Minket is érinteni fog, mivel ezt a háborút egyedül Európa nem tudja finanszírozni. Nő azoknak a száma, akik csöndben maradnak, illetve azok száma is, akik szerint alkalmazkodni kell az új helyzethez. Itt vagyunk mi, akik a kezdetektől fogva azt mondjuk, hogy legyen béke – fogalmazott Orbán Viktor.

A Budapesten zajló nemzetközi csúcstalálkozót úgy értékelte: minden fegyelmezett, pontos, innen mindenki úgy megy el, hogy egy fantasztikus országnál, egy nagy népnél járt. Olyan vezetők járnak erre, akik értik a történelmet, tudják, hogy egy nagy kultúra vendégei voltak – jelentette ki a miniszterelnök. Felidézte: négy hónappal ezelőtt járt Moszkvában, Kijevben, beszélt a kínai elnökkel, a török elnökkel, Joe Biden amerikai elnökkel és Donald Trumppal is.

– Leírta már akkor, hogy mi fog történni. Most pontosan ott tartunk, ahol akkor mondta. Mindezt nem azért, mert jövőbe látó képességeink vannak, hanem azért, mert ha kommunikálunk, megértjük, mi fog történni – mutatott rá Orbán Viktor. Szerinte a legnagyobb gond ma a kommunikáció hiánya.

Az Európai Unióban Magyarországot leszámítva senki nem készült fel a jelenlegi helyzetre, így kevés idő alatt kell gyors, fontos döntéseket hozni.

Fantasztikus év lesz a következő

A kormányfő szerint közvetlen összefüggés van a világban zajló mostani változások és az emberek zsebében levő pénz között. Ha nem lett volna háború, sokkal jobb állapotban lenne a gazdaság Európában – jegyezte meg.

Kiemelte, hogy ha a demokraták nyerték volna az amerikai elnökválasztást, akkor a jelenlegi mizéria folytatódott volna, azonban

Trump győzelmével készülhet a békeköltségvetés.

– Olyan dolgokat tudunk megcsinálni a következő évben, amire korábban gondolni sem lehetett – tette hozzá. Kiemelte: a nemzetközi változások teremtették meg a Demján Sándor-program lehetőségét vagy az olcsó lakhatás megteremtését, illetve a bérek vásárlóértékének a növelését is.

– Jól értettük meg, hogy mi fog történni, és felkészültünk rá. Van egy 21 pontos gazdasági akcióterv, ami az emberek életét pozitívan fogja befolyásolni. Semmi túlzás nincs abban, hogy fantasztikus lesz a következő év, mert ennek meglettek a nemzetközi feltételei – fejtette ki a kormányfő.

Úgy látja, hogy az amerikai-kínai ügyben továbbra is lesznek viták, de majd megállapodnak, ahogy Magyarország is akarja. – Nem szükségszerű, hogy egymással vitatkozó felek egyik vagy másik oldalára álljunk – jegyezte meg. Szerinte komoly emberek is állandóan máshoz akarnak igazodni, és nem a magyar álláspontot tartják kiindulónak.

Miért ne állhatnánk a saját oldalunkra?

– mutatott rá a miniszterelnök, és legfontosabb feladatának a magyar érdek képviseletét nevezte.

Óriási lehetőségek előtt állunk

A kormányfő szerint ha az embereknek feltennék a kérdést, hogy miért is tartanak politikusokat, akkor valószínűleg azt a választ adnák, hogy kell lenniük olyan embereknek, akiknek az a dolguk, hogy megpróbálják megérteni a jövőt. Ez nem mindig látszik a mai világban, de a politikusok elvileg arra valók, hogy azon gondolkodjanak, mi fog történni – fogalmazott. Ezt követően akcióterveket kell csinálniuk a politikusoknak.

Én ezen dolgozom, és azt tudom mondani, megértettük, mit hoz a jövő, jó terveket hoztunk létre, óriási lehetőségek előtt állnak az emberek

– számolt be Orbán Viktor. Úgy látja, sem szellemileg, sem politikailag nincs felkészülve Európa arra, hogy meghozzon olyan döntéseket, amelyekre most lesz szükség.

Az Európai Központi Bank egykori elnöke, Mario Draghi is Budapestre látogat, aki korábban tanulmányt írt az európai versenyképesség romlásáról. Szerinte a szíve közepe az európai bajoknak az, hogy a gázért négyszer akkora árat fizet egy cég, mint az ugyanabban az iparágban dolgozó amerikai, míg az áramért háromszor annyit. Ezt ki kell javítani, teljesen új energiaszabályozásra van szükség – szögezte le a miniszterelnök. Az, hogy Magyarországon olcsóbb a gáz meg az áram, olyan versenyelőny, amelyet az ember akkor tud észlelni, ha kilép a nemzetközi térbe – fejtette ki.

A kormány mögött áll a magyarok józan többsége

A miniszterelnök a migrációról szólva emlékeztetett: az olasz kormány remek törvényeket hozott, amelyek segítségével a migrációt meg lehet fékezni. Azonban az olasz bíróság elküldte ezeket Brüsszelbe, ahol van egy föderalista bírói kultúra, amely azt fogja mondani, hogy a jogszabályok ellentétesek az uniós jogszabályokkal.

Mi föllázadtunk ez ellen

– rögzítette a kormányfő annak kapcsán, hogy Magyarországgal is hasonlóan bánnak a migráció ügyében. Szerinte ezért keresik azokat a hazai politikusokat, akik a brüsszeli nótát akarják fújni, de egyelőre sikeresen védekezünk – tette hozzá.

A nemzeti konzultáció is szóba került az interjúban. Orbán Viktor rámutatott: amennyire erős a magyar kormány, olyan erős az álláspontja is, az ereje pedig attól függ, hogy az emberek mennyire támogatják. – Azért tudok lázadni Brüsszelben, mert a kormány mögött van a magyarok józan többsége – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy

Brüsszel el akarja törölni a családokat segítő intézkedéseket és a multikat terhelő adókat, amelyeket a magyaroknak kellene fizetniük.

– Ahhoz, hogy meg tudjuk védeni magunkat, ki kell fejezniük az embereknek, hogy a kormánnyal vannak. Ezért fontos a nemzeti konzultáció – mondta a miniszterelnök, aki arra kért mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt, és ezzel adjon erőt a magyar kormánynak.