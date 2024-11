Kiadhatják Magyarországnak a budapesti embervadászat fő felelősét

A lefoglalt adathordozókon hetvenezer olyan pornográf felvételt is tároltak, amelyeken láthatóan tizennyolc év alattiak szerepelnek. Ezeket a felvételeket a rendőrség D. Krisztina élettársához kötötte. A férfit be is idézték a rendőrségre, ám még a gyanúsítotti kihallgatása előtt öngyilkos lett. Az eljárást a haláleset miatt végül megszüntették. A nyomozásban egyébként azt is vizsgálták, hogy D. Krisztináék lakásában forgathattak-e gyermekpornót, erre bizonyíték ugyanakkor nem került elő a rendőrség tájékoztatása szerint.