Több helyen is tüntettek Magyar Péter ellen a felháborodott nyugdíjasok

A napokban nyilvánosságra került hangfelvételek tanúsága alapján Magyar Péter a nagymamákról és a nyugdíjasokról sem úgy gondolkodik valójában, mint ahogyan nyilvánosan szokott fogalmazni. „…és jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim«” – hangzik el egy november közepén a sajtóhoz eljuttatott hangfelvételen Vogel Evelintől, Magyar korábbi barátnőjétől, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy „vegyél magadnak újat”. A beszélgetésre vélhetően akkor kerülhetett sor, amikor Magyar és Vogel kapcsolata már válságban volt. Magyar ugyanitt azt mondta: „Evi, kimondhatjuk, rajtad kívül mindenki megbecsül ebben az országban, ennyi. De nem baj, majd rád uszítom az embereket, Evelin rosszul bánik velem, megcsalt, miközben küzdöttem a hazáért. Majd kapod ezeket a halálos fenyegetéseket” – mondta Magyar Péter, hozzátéve azt is, hogy „majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat”. Mire Vogel annyit válaszolt, hogy „Biztos”.

– Azt kívánom Magyar Péternek, hogy élje meg, hogy ő is a nyuggerkommandó része lehessen! – mondta a Magyar Nemzetnek egy tüntető, aki november 15-én a miskolci gyermekotthon előtt várta Magyar Pétert, aki végül nem jelent meg tervezett országjárása első állomásán, Miskolcra végül csak a rá következő héten ment el.

Szegi és Sárospatak után Sátoraljaújhely volt Magyar Péter országjárásának következő állomása november 21-én. A politikust ellentüntetők várták a borsodi városban, Magyar Péter viszont még csak esélyt sem adott arra, hogy bárki bármit is kérdezzen tőle. Holott a tüntetők igencsak felpaprikázott hangulatban várták a Tisza Párt elnökét, hogy számonkérjék rajta a többi között azt, hogy „nyugdíjaskommandónak” nevezte az időseket a kiszivárgott felvételeken.

Nemcsak a nyugdíjasok, egy édesanya is üzent a Tisza Párt elnökének. A TikTokra felkerült videóban az édesanya azt állítja, ő volt az egyik, aki a Tisza Párt vezérének segítségét kérte a kisfia miatt. Az édesanya arról is beszél, hogy tud egy nagymamáról is, aki az unokája ügyében fordult a politikushoz. „Szia, Magyar Péter! Az elrabolt Aladár anyukája vagyok, tudod, akit Varga Judit minisztersége alatt raboltak ki az ágyából november huszonkilencedikén, egy évvel ezelőtt családunkból hamis dokumentáció alapján. Többször megkerestünk már, sőt nagyon sokszor, tehát tudsz az esetről, és tudom, hogy tudod, és most a mai napon napvilágra került felvétel is azt bizonyítja, hogy azon viccelődsz, hogy megkeresnek téged, hogy hozd vissza a gyerekeiket vagy épp az unokáikat” – mondta, majd kiemelte: „Igen, én voltam az egyik, aki megkeresett, és a nagymamát is tudom, hogy ki volt a másik. És hogyha neked ennyi a reakciód rá, hogy vegyünk magunknak újat, ez nagyon sajnálatos…” Hozzátette: október 23-án a férje is megkereste Magyar Pétert, aki letagadta, hogy tud az elrabolt kisfiú esetéről.

Több döbbenetes állítást is megfogalmaz Magyar Péter, akinek leginkább el kellene tűnnie a közéletből – mondta a Magyar Nemzet kérdésére korábban Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője.

– Az a kormány, amely megbecsüli a nyugdíjasokat, az mi vagyunk. Nem a derék Gyurcsány-féle kommunisták, akik mindent elvettek a nyugdíjasoktól, és nem Magyar Péter, aki meg büdösnek mondja őket, meg azt mondja, hogy vegyenek maguknak új unokát – reagált Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, kiemelve, hogy „mi adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjak vásárlóértékét minden évben, minden körülmények között megvédtük”, emellett inflációkövető nyugdíjemelés van minden évben, és ha a gazdaság teljesítőképessége lehetővé teszi, akkor nyugdíjprémiumot is fizetnek a nyugdíjasoknak.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója szerint aki eddig a nyugdíjasokba belerúgott, az mind belebukott.