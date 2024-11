Újpesten is feltette a régi lemezt a DK-s városvezetés: adóemeléssel tértek vissza

– Az indokolatlan adóemelés tipikusan baloldali megoldás. Tavaly, a választási évben nem emelték az önkormányzat által szedett adónemeket. Most viszont az új ciklusban drasztikusan – mondta a Magyar Nemzetnek Wintermantel Zsolt, a Fidesz–Újpestért Egyesület frakciószövetség vezetője. A döntés szerint jövő évtől emelkedik a kommunális adó, az építmény- és telekadó, illetve a közterület-használati díjak a IV. kerületben.

Van olyan tétel, amely 30 százalékkal lesz magasabb.

– Tavaly politikai számításból nem emelték az adókat, ami egyébként helyes önmagában, mert nem kell automatikusnak venni, hogy adót kell emelni. Viszont most a választást követően pedig be akarják hozni a tavalyi emelés elmaradását is, tehát így egyszerre nagyobb lesz a tehernövekedés. Mi a vitában azzal érveltünk, hogy az önkormányzatnak a feladatai ellátásához szükséges adókat beszedni, de ennek a mértéke arányban kell hogy legyen azzal a nyújtott szolgáltatással és fejlesztések mértékével, amit az önkormányzat elvégez – hangsúlyozta a kormánypárti képviselő. Wintermantel arra is kitért, hogy az elmúlt öt évben az önkormányzat folyamatosan alulteljesített, még a saját maga által vállalt feladatmennyiséget sem végezte el, például az út- és járdafelújításra előirányzott munkáknak a 30 százalékát sem végezték el.

– A 2023-as év zárszámadásából kiderül, hogy több mint nyolcmilliárd forint maradványa van az önkormányzatnak, tehát teljesen indokolatlan ilyen jelentős mértékben megemelni az újpesti polgárok, illetve vállalkozások terheit, miközben az önkormányzat a beszedett adókból és az állami támogatásokból kisebb arányú munkát végez – összegezte Wintermantel. Hozzátette: az emberektől a lehető legtöbb pénzt szedik be, viszont azt nem költik el az újpesti polgárokra, az újpesti utak állapotának javítására, különböző fejlesztésekre, vagy szolgáltatások nyújtására.

– Tipikus baloldali dolog feleslegesen megsarcolni az embereket – húzta alá a frakcióvezető.

Az újpesti testületi ülés előtti hetekben Ferencvárosban, Józsefvárosban és a Hegyvidéken is drasztikus emelésekről döntött a baloldali testület. Budapesten kívül Szentendrén és Hódmezővásárhelyen is adókat emelt a baloldal.

Fideszes siker: ingyenbérlet az újpesti fiataloknak

A csütörtöki IV. kerületi képviselő-testületi ülésen a Fidesz és az Újpestért Egyesület frakciószövetsége sikerként könyvelheti el azt, hogy a családok támogatását célzó javaslatukat megszavazta a baloldali többségű testület. Azt javasolták, hogy az újpesti önkormányzat ingyen közlekedési bérlettel támogassa a gyermekes családokat.

A javaslat szerint minden 14–25 éves, újpesti lakóhellyel rendelkező fiatal lesz jogosult, aki nappali tagozaton, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben tanul. A támogatás kedvezményes tanulói Pest vármegyei bérlet formájában, vagy amennyiben a fiatal távolabbi, Budapesten és Pest vármegyén kívüli intézményben tanul, akkor kedvezményes tanulói országbérlet formájában történne.

Az önkormányzat éves bevételeinek volumene lehetővé teszi e támogatási forma bevezetését. Az intézkedés becslések szerint 8-10 000 újpesti tanulónak tud támogatást nyújtani a jövőben.

– A javaslatunkat tulajdonképpen elfogadták azzal a kitétellel, hogy a jövő évi költségvetés készítése során megvizsgálják ennek az anyagi lehetőségét, tehát kimondható, hogy elvben támogatta a testület – tette hozzá Wintermantel Zsolt.