Elvesztette a humorát a Kutyapárt vezére, amint bírálat érte

Bár a választási kampányban adóemelésről nem beszélt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, ahogy arról sem szólt, hogy pártkatonákat szerződtetnek majd tanácsadóként, mindez mégis megtörtént a Hegyvidéken. A polgármesteri széket másfél hónapja elfoglaló Kovács Gergely (MKKP) és

a képviselő-testületi többsége ugyanis megemelte a helyi adókat, méghozzá jelentős mértékben.

Megszüntették a 40 négyzetméteres vagy annál kisebb lakásban élők adómentességét, amit még a korábbi, fideszes önkormányzat vezetett be. Így ezentúl nekik ugyanúgy évi 15 ezer forinttal többet kell fizetniük adóként, mint a 200 négyzetméter feletti lakásokban élőknek. Fizetniük kell a jövőben a 80 négyzetméteres lakásban élő kétgyermekes, a 90 négyzetméteres lakásban élő háromgyermekes, a 100 négyzetméteres lakásban élő négygyermekes családoknak is, a jövő évtől ők is ugyanazon megítélés alá esnek, mint akik 200 négyzetméternél nagyobb luxuslakásokban, villákban élnek.

Fonti Krisztina, a helyi Fidesz–KDNP képviselőcsoportjának vezetője

ugyan több módosító javaslatot is tett, többek között, hogy a hegyvidéki nyugdíjasok esetében az adókedvezmény megállapításakor a jövedelemhatárt az önkormányzati képviselők nemrég megemelt tiszteletdíjához kössék, de javaslatait a kutyapárti–momentumos többség leszavazta.

Ennek következtében a 40 négyzetméter alatti lakások tulajdonosainak adóterheit összességében kétszer annyival növelte Kovács Gergely, mint a 200 négyzetméter feletti luxuslakások lakóiét. A 40 és 80 négyzetméteres lakásokban élők adóterhei 28 százalékkal nőnek januártól, miközben az övéknél nagyobb, 80–200 négyzetméteres lakásokban lakóké csak 17 százalékkal. Még nagyobb a különbség a 40–80 négyzetméteres lakásokban élők és a 120–200 vagy a 200 négyzetméteresnél nagyobb lakásokban élők jövőbeni adóterhei között: az előbbieké összességében hatszor annyival nő, mint a nagy lakásban élőké.

De hogy egyetlen hegyvidéki lakos se maradjon emelés nélkül, arról Kovács Gergely és a mögötte álló testületi többség gondoskodott:

tizenötszörösére emelték a helyben lakók éves parkolási díját. Így az eddigi kétezer forint helyett immár – parkolási zónától függően ­– 30 000/24 000 forintot kell fizetniük a kerületben élőknek azért, hogy a lakásuk előtt vagy annak közelében parkolhassanak.

– Az elmúlt években mindig stabil volt a kerület költségvetése, soha nem voltak likviditási gondok.

Most hirtelen lettek, amire hivatkozva a kutyapárti–momentumos vezetés megemelte az adókat

– nyilatkozta lapunknak Fonti Krisztina. A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy a többségi frakció tagjai első döntésükkel másfélszeresére emelték a saját képviselői fizetésüket, a kerület vezetése pedig 13 úgynevezett tanácsadót és szakértőt alkalmazott, akik közül többen a Kutyapárt és a Momentum prominens politikusai, és akiknek a bérezése több mint 120 millió forint pluszterhet jelent az adófizetők pénzéből évente. Nem nehéz észrevenni az összefüggést e nem tervezett kiadások, a megbillent költségvetési egyensúly és a tegnap keresztülvert adóemelés között – mondta Fonti Krisztina.

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője a testületi ülésen is többször hangot adott az ellenvéleményének, módosító javaslatokat is benyújtott, ám a láthatóan egyre ingerültebb kerületi vezetés rendre letorkolta, kioktató hangnemben utasította helyre, Kovács Gergely még a szót is megvonta tőle. Vadász Gábor momentumos alpolgármester pedig gyűlölködésnek nevezte, hogy a fideszes politikus tényszerű kritikával illetett több előterjesztést is. Majd amikor Fonti közérdekű adatigénylési igényt jelentett be az egyik ügyben, Vadász felcsattant.

„Minden egyes témát megragad, hogy uszítson ellenünk” – mondta, majd azt kérdezte: „öt évig ez fog menni?



Testület előtt „viccesnek” szánt videóban kommentálta a testület napirendi pontjait Kovács Gergely

Kovács Gergely polgármester, a közösségi oldalára kitett videóban mutatta be a testületi ülésre bevitt napirendi pontokat. A videóban felületesen végig szaladt a pontokon, közbe olyan megjegyzéseket téve:

ez „unalmas” , „ezt úgysem értenétek”, „ ez titeket nem érdekel”, „érdektelen”.

Fonti Krisztina szerint mindez a képviselő-testületi munka és a szavazópolgárok lenézése.

– Bemutatta, hogy mit gondol a képviselői és a képviselő-testületi munkáról, és mit gondol azokról az emberekről, akiknek a képviseletére felesküdött. Lenézi, kigúnyolja őket. Teljes szociális érzéketlenségről tett tanúbizonyságot. Alpári viselkedése méltatlan egy polgármesterhez – mutatott rá Fonti Krisztina.



Elherdálják az önkormányzati vagyont

A Magyar Nemzet megírta: Kovács Gergely még a választási kampányban azt ígérte: befejezi az önkormányzati ingatlanok eladását, miközben ahogy elfoglalta a polgármesteri széket, jóváhagyta az előzetesen eladásra kiválasztott ingatlanokat.

Fonti Krisztina szerint áron alul kezdte meg értékesíteni azokat.

– A polgármester az ingatlanárak majd' feléért hirdet önkormányzati ingatlant. Kovács „nem adunk el ingatlanokat” Gergely mégis belevágott az ingatlanértékesítésbe. Mindjárt meg is hirdetett egy Jagelló úti önkormányzati tulajdonú házat telekkel - a környékbeli ingatlanárak feléért. Többször is nyilatkozta, hogy ezentúl minden másképp lesz az ingatlanértékesítésnél, mint eddig volt. És valóban: féláron herdálja el azokat – mutatott rá az önkormányzati képviselő.