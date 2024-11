Pikó András diktatúrát épít ki Józsefvárosban

– A létrejövő három bizottságban és az egyéb önkormányzati szervek felügyelőbizottságában, igazgatóságában, kuratóriumában minimális képviseletet kapott a Fidesz-frakció, felügyelőbizottsági elnöki pozícióról már nem is álmodhatunk – sorolta lapunknak Kecskeméti László fideszes önkormányzati képviselő. – Pikó indoklása szerint az előző ciklusban és a kampány során annyira nem a konstruktív ellenzék mintáját adtuk, hogy ezért büntetés jár, azaz nem kaptunk elég bizottsági helyet.

Azt a feltételt szabta, hogy ha az új ciklusban konstruktív ellenzék leszünk, akkor majd újratárgyalhatjuk a bizottsági helyek elosztását

– mondta a képviselő. Elképesztőnek nevezte, hogy van olyan fideszes képviselő, aki a bizottsági munkában nem tud részt venni, illetve az önkormányzat cégeinél és szerveinél az ellenőrzésben sincs jelen a Fidesz.

– Ezek a diktatúraépítés első látható lépcsői – mondta Kecskeméti László. Hozzátette, Pikó az új szmsz-ben az eddigi hozzászólási jogokat is korlátozta. – Jól látszik, hogy Pikó magához vonta és átpolitizálta az összes önkormányzati intézményt, amelyeknek élére pártkatonákat vagy haverokat nevezett ki.

Ilyen például a szakrendelő ügye: orvosi végzettséggel nem rendelkező személyt, volt újságíró kollégáját jelölte ki az egészségügyi intézmény élére. A Közbiztonságáért Közalapítványt most már a helyi DK elnöke vezeti, Szarvas Koppány Bendegúz pedig, akit erőszakos cselekedetért jogerősen elítélt a bíróság, felügyelőbizottsági elnök lett

– mondta Kecskeméti.

– Azt gondolom, én konstruktív ellenzékként dolgozom a testületben. Rengeteg ügyben keresnek meg lakosok, és mindegyikben igyekszem eljárni. Mivel látja rajtam a munkát, ezért egy mondvacsinált indokkal megpróbál ellehetetleníteni. Pikó azt mondja: mivel nem költöztem ki azonnal az önkormányzati bérleményemből, méltatlan vagyok arra, hogy képviselő legyek, és a testülettel szavaztatja meg a mandátumom elvételét. Mi ez, ha nem diktatúra? – tette fel a kérdést Kecskeméti László, akinek ügyéről a csütörtöki testületi ülésen döntenek majd. Ahogy megírtuk: a képviselő jogorvoslatért fordulhat a bírósághoz, és amennyiben elveszti a mandátumát, mindenképpen újra elindul a választáson.



A baloldali kifizetőhellyé vált önkormányzatban újabb sarcokat vetnek ki a lakosságra.

Pikó András a törvény szerinti maximumra emeli az építményadót, a telekadót és a magánszemélyek kommunális adóját. A kerület rekordösszegből, 49 milliárd forintból gazdálkodik, a polgármester mégis egyre több pénzt szed be a lakosságtól. Az adóemelés mértéke a legtöbb esetben meghaladja a 35 százalékot, ami messze az infláció felett van. A baloldali városvezetés azzal indokolja az adóemelést, hogy az önkormányzat kiadásai is folyamatosan emelkednek.

A józsefvárosi Fidesz a közösségi oldalán utasítja el az újabb Pikó-sarcot.

Mint írták: Pikó András egyre többet és többet venne ki a józsefvárosiak zsebéből, annak ellenére, hogy soha annyi pénz nem állt az önkormányzat rendelkezésére, mint jelenleg.

A Fidesz felidézte, hogy Pikó az előző ciklusát is megszorításokkal kezdte, akkor is emelt a helyi adókon, ahogyan most is, bár a kampányban erről a tervről hallgattak. „Látjuk, hogy egyre több a baloldali, közpénzből kitartott haver az önkormányzat körül, de ezeket a politikai költségeket ne a józsefvárosiakkal fizettesse meg a polgármester” – írta a kormánypárt helyi szervezete.