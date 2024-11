Politikai hajtóvadászat Józsefvárosban

Megszavazta a szakbizottság, így képviselő testület elé kerül Kecskeméti László (Fidesz), önkormányzati képviselő méltatlansági ügye Józsefvárosban. Pikó András polgármester politikai támadást indított ellenfele ellen, aki élt azzal a jogával, hogy a téli kilakoltatási moratórium alatt nem hagyja el családjával az önkormányzati bérleményét. A fideszes képviselő egyenlő bánásmódért küzdött a VIII. kerületben, szerette volna elérni, hogy szolgálati lakását másokéhoz hasonlóan minősítsék át önkormányzati bérleménnyé. Az ügy vége az lett, Kecskeméti bejelentette, családjával költözik, mindössze időt kért az önkormányzati vagyonkezelőtől, amely megadta, ugyanis télvíz idején törvény tiltja azt, hogy embereket az utcára tegyenek.

Mindez Pikót nem érdekelte az önkormányzati képviselő ellen máltátlansági eljárást indított, ami a politikus képviselői mandátumának az elvételét jelenti.

Ilyen még nem fordult elő Józsefvárosban, miközben Pikó képviselői közt is akad olyan, aki önkormányzati lakásban él, sőt a jogerősen elítélt Szarvas Koppány Bendegúzt (Momentum) még magas pozícióba is emelte.

– Természetesen meg fogják szavazni, hiszen testületi többségük van – mondta lapunknak Kecskeméti László, aki szerint a testületi döntés után öt napig bíróságra lehet vinni az ügyet, ahol gyorsított eljárásban el fogják bírálni.

– Két hónapon belül jogerős döntés lesz az ügyemben. Senki nem várhatja el azt, hogy télvíz idején költözzek ki a kisbabámmal. Embertelen az, amit a Pikóék csinálnak.

Képviselőként választottak meg a körzetben, ha elveszik az egyéni mandátumomat, akkor is kötelességem, hogy újrázzak. Azt gondolom, hogy a választás óta még nagyobb a támogatottságom a körzetemben, sokan mellettem állnak

– húzta alá a fideszes képviselő, aki leszögezte: április 30-ig védi a kilakoltatási moratórium.

– A legfontosabb tény, hogy én nem is a kilakoltatási moratórium miatt nem költöztem ki eddig, hanem azért, mert az egyenlő bánásmód követelményét kívánom tartani esetemben. Pikó András Facebook posztjában megígérte senkit nem tesznek elhelyezés nélkül az utcára, mégis senki sem keresett meg ezzel kapcsolatban minket. Mi továbbra is szeretnénk Józsefvárosban lakni, itt élünk, itt van az otthonunk is.

Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen politikai boszorkányüldözésnek lett az áldozata a családom.

Azt még inkább, hogy a kerületi polgármester gyakorlatilag politikai hovatartozás alapján különböztet meg engem és a családomat, illetve a kisbabámat. Ez a leggyomorforgatóbb dolog, ami létezik – zárta a beszélgetést Kecskeméti.