Kisgyermekével együtt tenné utcára Pikó András polgármester Józsefváros Robin Hoodját

Nyilvánvalóan hamis állításokat tartalmazó irat “esett ki” az önkormányzat szekrényéből a bizottsági meghallgatás során. Az az állítás volt benne, hogy a családsegítő többször akart nálunk járni családlátogatáson, sőt postaládánkban értesítőt hagytak, levelet is küldtek. Szerintem Józsefvárosban engem csak az nem tud elérni, aki nem akar! Az irat sürgős elkészítésének jellegét jól mutatja az is, hogy még a címünket is elírták. Most már kezd összeállni a kép, hogy milyen módszerekkel rakja ki az utcára a számukra nem kívánatos embereket Pikó gépezete