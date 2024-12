Leállt az újszülött légzése, szívszorító hangfelvétel az életmentésről

Egy hónapos csecsemőt élesztettek újra a szülei nemrégiben – számolt be a Szoljon.hu. Mint írták, minden szülő legrosszabb rémálmát élte át az a fiatal pár, akik meghallották, hogy egy hónapos kislányuk furcsán veszi a levegőt. Az újraélesztéshez a mentésirányítótól telefonos segítséget kaptak. Nagy Fruzsina mentésirányító biztató szavainak köszönhetően a rémült szülők megnyugodtak.

Nemrégen evett a kislányom, böfögött is, letettem aludni és most nem akar levegőt venni

– hangzott el a telefonban, amikor a rémült anya tárcsázta a segélyhívót.

Nem lélegzett a csecsemő

A mentésirányító azonnal megadta az első instrukciót, miszerint a gyermeket kemény felületre kell fektetni, de közben már arról tájékoztatta a kétségbeesett szülőket, hogy útnak indultak a mentők. Miközben a mentésirányító a telefon végén tízig számolt, a szülők a légzések számát figyelték meg. De mivel egyszer sem emelkedett a csecsemő mellkasa, a protokoll szerint meg kellett kezdeni a befúvást, amit ötször ismételtek, ezután következett a mellkaskompresszió, amit csecsemők esetében két ujjal kell végezni. – Kinyitotta a szemét és hörög – jeleztek vissza a szülők. Ekkor újra megszámolták, hányszor vett levegőt tíz másodperc alatt. – Háromszor – válaszolták.

A mentésirányító kérte az édesanyát, hogy emelje fel a csecsemőt, aki addigra már sírásra hasonlító hangot is adott ki. Biztatta a szülőket, hogy csiklandozzák a gyermekük talpát, ingereljék, aki még, ha halkan is, de elkezdett sírni. – Nézelődik, forgatja a fejét és nyújtogatja a nyelvét – számoltak be a kislányuk állapotának változásáról.

A mentésirányító egészen addig a vonalban maradt, amíg az egységek a helyszínre nem érkeztek.

A kislány állapota a szakszerű segítségnek köszönhetően gyorsan javulni kezdett. A helyszínre érkező mentők a vizsgálatokat követően stabil állapotban szállíthatták kórházba a babát.

Levegőt kell befújni az újraélesztéshez

Az eset okán a Szoljon megkereste az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályát. – Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében évente nyolc-tíz olyan eset fordul elő, ahol csecsemő újraélesztését kísérlik meg bajtársaink – ismertette Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. Hozzátette, ebben a korban jellemzően légzésleállás, majd következményes keringésmegállás történik, ezért a protokoll szerint az újraélesztés levegőbefúvásokkal kezdődik. – Képzett és elhivatott mentésirányítóink részletes eljárásrend segítségével irányítják az elsősegélynyújtó tevékenységét, egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig – foglalta össze.