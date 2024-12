Lecsaptak a bulinegyedre a rendőrök

Több tucat embert állítottak elő a hatóságok abban a hétvégi belvárosi razziában, amelyet Budapest V., VI. és VII. kerületében tartottak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök kábítószer birtoklása miatt három fogyasztót fogtak el, további hat embert mintavételre állítottak elő. Másik hat személyt garázdaság, egy embert súlyos testi sértés miatt, egy másikat lopás miatt fogtak el, de előállítottak sofőröket is, jellemzően ittas vezetés és engedély nélküli vezetés miatt.

A Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság ötven taxit is ellenőrzött; különböző szabálytalanságok miatt tizenegy jegyzőkönyvet vettek fel, így összesen 26 személyt állítottak elő egy éjszaka alatt.

A mára már rendszeresnek mondható, a Budapesti Rendőr-főkapitányság által a Készenléti Rendőrség bevonásával szervezett, három belvárosi szórakozóhelyre is kiterjedő akcióban csaknem száz rendőr, valamint több társhatóság, illetve a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület vett részt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség erői folyamatosan, de különösen csütörtök, péntek és szombat éjszakánként

megemelt létszámmal vannak jelen a Belváros, Erzsébetváros és Terézváros biztonsága érdekében,

ilyen nagy létszámú, komplex ellenőrzést pedig minden hónapban szerveznek.

Sok a panasz a bulinegyedre

Az egyre elviselhetetlenebb belvárosi állapotok egyik felelőse Niedermüller Péter, akinek ötéves kerületvezetése alatt több mint nyolcszázra nőtt a szórakozóhelyek száma Erzsébetváros belső részében. Megszaporodtak a drogterjesztők a környéken, ahogy a tolvajok is, így nem csoda, hogy az ott élők rendszeresen panaszkodnak, mert éjszaka zárt ablakok mellett is nehéz nyugodtan aludni, de féltik az autóikat és a saját testi épségüket is.

Ráadásul míg Niedermüller Péter semmit nem tett a helyzet javítása érdekében,

a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője elérte, hogy a rendőrségnek köszönhetően egy új központ nyíljon meg.

– A kerület bezárta, a kormány pedig újranyitja – mondta Szentkirályi Alexandra a megbízotti irodáról.