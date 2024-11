Niedermüller helyett a kormány tesz rendet Erzsébetvárosban

A kormányra, a Belügyminisztériumra, Erzsébetváros korábbi vezetésére, tehát magán kívül szinte mindenkire mutogat Niedermüller Péter, amiért polgármestersége alatt a VII. kerület annyira leépült, hogy mára szinte élhetetlenné vált, amit a bulinegyedben élők egyre nehezebben viselnek – írja a Metropol.

A polgármester helyett végül Szentkirályi Alexandra karolta fel az ügyet. Az áldatlan állapotok felszámolását tűzte ki célul a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, amikor tárgyalóasztalhoz ült Pintér Sándor belügyminiszterrel, hogy a korábban bezárt rendőrőrsöt nyissák meg újra a rend helyreállítása érdekében.

Niedermüller Péter ötéves kerületvezetése alatt több mint nyolcszázra nőtt a szórakozóhelyek száma Erzsébetváros belső részében.

Megszaporodtak a drogterjesztők a környéken, ahogy a tolvajok is, így nem csoda, hogy az ott élők rendszeresen panaszkodnak, mert éjszaka zárt ablakok mellett is nehéz nyugodtan aludni, de féltik az autóikat és a saját testi épségüket is.

Nos, míg Niedermüller Péter semmit nem tett a helyzet javítása érdekében,

a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője elérte, hogy a rendőrségnek köszönhetően egy új központ nyíljon meg.

Szentkirályi Alexandra a megbízotti iroda létrehozásával kapcsolatban azt mondta: – A kerület bezárta, a kormány pedig újranyitja.