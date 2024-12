Menczer Tamás: Paktumot kötött Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter

Emlékeztetett arra is, hogy az ugyanezek a pártok az EP-ben elfogadtak egy szélsőségesen háborúpárti állásfoglalást is. Ebben az szerepel, hogy a háborút folytatni kell, Magyarországra nyomást kell helyezni a békepárti álláspontja miatt, a tagállamok pedig katonai célra adják oda Ukrajnának a GDP egy részét, ami hazánk esetében kétszázmilliárd forintot jelentene. Menczer szerint soha nem volt akkora egy világháború és egy atomháború kockázata, mint most, majd kiemelte, hogy a magyar emberek arról döntöttek, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

A magyar kormány a magyar emberek érdekeit képviseli, és kitart a békepárti álláspontja mellett

– zárta felszólalását Menczer Tamás.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a válaszában elmondta: az egykor szebb napokat látott Európai Néppárt Manfred Weber vezetésével maga mögött hagyta az értékeit és azokat is, akik korábban támogatták őket. Kitért rá, hogy a brüsszeli paktumhoz asszisztáltak a Tisza Párt EP-képviselői, akiket Magyar Péter agyhalottaknak és Soros-ügynököknek nevezett.

A baloldali-globalista elit tovább erősítené azt a politikát, amivel ártottak az EU-nak. Patrióta összefogásra van szükség az unió megmentéséhez

– tette hozzá.

A politikus a felszólalásában gratulált az RMDSZ-nek a romániai választáson elért eredményhez, amivel erős magyar képviseletet sikerült elérni a román parlamentben. A baloldalnak válaszolva leszögezte, hogy nincs joguk kioktatni a kormányt a határon túli magyarság ügyében.

Magyarország elkötelezett az EU működése mellett

– Az Európai Unió soros elnökségével Magyarország kinyitotta a kaput a változás előtt – fogalmazott Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője a napirend előtti felszólalásban. Mint mondta, hazánk a közös versenyképesség megerősítéséért, nem pedig valami ellen dolgozott. Jelezte, hogy egy óriási lépést tettek előre a versenyképesség, valamint a nyugat-balkáni bővítés terén is. Emlékeztetett, hogy a 2011-es magyar elnökség során sikerült lezárni Horvátországgal a csatlakozási tárgyalásokat, míg most megnyitották az utat Albánia előtt.