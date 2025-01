Baloldali aktivistaként ténykednek az influenszerek

Saját gyártású műsoraiban rendszeresen szerepelt nála Márki-Zay Péter a kampány alatt, de Osváth Zsolt vendége volt többek között Fekete-Győr András, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is. A VV Zsolti néven ismertté vált influenszer még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat, sőt: a szivárványkoalíció 2021. október 23-i pártrendezvényét is ő vezette.

Osváth gyorsan beállt Magyar Péter mögé is, miután a Tisza-vezér közzétette a volt feleségével, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel titokban rögzített magánbeszélgetést.

Az utóbbi évek során számtalanszor vettek részt különböző balliberális politikusokkal közösen egy-egy demonstráción influenszerek. Emlékezetes, hogy tavaly a kegyelmi ügy kirobbanása után az influenszerek tüntetést hirdettek a Hősök terére, aminek az egyik szervezője Pottyondy Edina volt. A korábbi momentumos politikus azt hirdette, hogy politikától mentes lesz a demonstráció.