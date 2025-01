Zaklatás elleni tanfolyamon vett részt Magyar Péter + videó

A képzés során felhívják a figyelmet, hogy milyen viselkedés vezethet zaklatáshoz és annak melyek a legfontosabb fázisai. Külön kitérnek arra, hogy általában mi történik az áldozatokkal, és hogy a zaklatásnak milyen hosszú következményei vannak. A képzésen aktívan bevonják a képviselőket az egyes esetek megvitatásába.

Azonban az általában intenzíven kommunikáló Magyar Péter saját oldalán nem adott tájékoztatást a képzésen való részvételéről.

Arról nincs információnk, hogy ennek során felmerült-e Magyar Péter belvárosi szórakozóhelyen tanúsított viselkedése, valamint az, hogy zsarolta és lehallgatta a saját feleségét.

Dunába dobott telefon

Emlékezetes, hogy nyáron készült egy olyan felvétel Magyar Péterről, amelyen az Ötkert belvárosi szórakozóhely biztonsági őrei a nyakánál fogva viszik ki. Később kiderült, hogy több vendéggel is összetűzésbe került a lokálban. Készült olyan videó is róla, amelyen tinédzser lányok lába között csúszik-mászik, táncol velük, és készültek olyan felvételek is, amelyeket a politikus is észlelt és nehezményezett.

A felvételeket készítő személy később azt mesélte, hogy Magyar Péter megütötte őt, és a telefonját is elvette, majd a Dunába dobta. A készüléket végül felhozták a Dunából, Magyar Péter ellen pedig eljárás indult lopás és garázdaság gyanúja miatt.

Magyar Péter ekkor is megpróbált előremenekülni, másnap zavaros posztokat tett közzé Facebook-oldalán, majd csak egyszerűen a mentelmi joga mögé bújt, amit az Európai Parlament újdonsült képviselőjeként ő is élvezhet.

Az ügyészség kikérte Magyar Péter mentelmi jogát Brüsszeltől, kérdés, hogy kiadják-e majd, mindenesetre a Tisza Párt vezére nem mondott le a mentelmi jogáról.

Fenyegető hangfelvételek

Októberben robbant ki egy másik botrány, amikor volt barátnője, Vogel Evelin kitálalt Magyar Péterről. Azt mondta, többször is fenyegetve érezte magát, amíg a pártelnök párja volt, illetve rendszeresen meg is alázta mások előtt a férfi. Nem sokkal ezután pedig kiderült az is, hogy nemcsak Magyar Péter hallgatta le a hozzá közel állókat, hanem bizony őt is felvették, méghozzá Vogel Evelin, a felvételek pedig hamar eljutottak a nyilvánossághoz.