Magyar Péternek nem volt szerencséje a leleplező hangfelvételekkel

Noha a Tisza EP-képviselői nem határolódtak el nyilvánosan Magyar gyalázkodásától, sokatmondó, hogy novemberben megtagadták annak az ezer eurós készpénzösszegnek az átadását, amit havonta a pártelnök rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Dunába lökné a Hír TV munkatársait

A média munkatársainak is kijutott Magyar Péter gyűlölködéséből. Egy újabb felvételen Vogel Evelinnek azt magyarázta, hogy a közösségi média felületein is el tudja juttatni az üzeneteit az emberekhez, vagyis nincs szüksége a hagyományos sajtóra – köztük a Tisza Párt viszonylatában barátinak mondható orgánumokra. – Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel és pont lesz…rom a médiát. A sok k...csögöt – hangoztatta Magyar.

Hasonló stílusban idézte fel azt az esetet is, amikor az ATV stúdiójában nem volt hajlandó válaszolni a műsorvezető kérdéseire: „Ki tudod kerülni a kib…szott médiát, én most elküldtem az anyjába az ATV-t, leb…sztam a mikrofont, hogy ide nem jövök”. A beszélgetés legmeghökkentőbb pontján Magyar azt mondta, hogy a Hír TV munkatársait belökné a Dunába, ha a közelébe jönnének.

Zavaros pénzügyek

Egy további kiszivárgott hangfelvételből a Tisza Pártban uralkodó pénzügyi káoszra is fény derült. A beszélgetésben Radnai Márk alelnök, a Tisza Párt egyik legfontosabb embere arról panaszkodott Vogel Evelinnek, hogy mínusz ötven millióval vette át a szervezetet. Majd arra tért rá, hogy Magyar és az addigi pénzügyese, Farkas Dezső felelőtlenül bántak a pénzzel: „Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök téri izére. És ez no f…ckin’ way”. A Hősök téri izé alatt minden bizonnyal arra, a fentebb már említett rendezvényre utalt Radnai, amely után Magyar azt mondta, hogy büdösek az emberek.

A párt zavaros pénzügyeit a következőkkel is érzékeltette az alelnök: „Az utolsó pillanatban, ugye, amikor már az utolsó két-három hét hajrájában voltunk, nem voltak jók a szerződések, a számlák, a Magyar Marcinak az ügyei, satöbbi.” Radnai Márk mondata arról is árulkodik, hogy Magyar az öccsének, Magyar Mártonnak a pártból is juttatott pénzt – pontosan úgy, mint azoknál az állami vállalatoknál, amelyeknél Magyar vezető pozíciót töltött be.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)