Menczer Tamás: A Tisza nem árad, hanem szárad, kiszárad! + videó

– Azt mondja, hogy a Tisza nem árad, hanem szárad, kiszárad, meg ballibero közvélemény-kutatásokról beszél, a Fidesz kommunikációs igazgatójaként ez lesz a következő másfél év kormányzati kommunikációjának stílusa, ballibero, meg kicsi, meg az, amit láthattunk már öntől? – kérdezte Szöllősi Györgyi a balliberális ATV stúdiójában, amire Menczer Tamás ezt válaszolta:

– Válasszuk ketté a történetet. Tehát most az, hogy ballibero, vagy balliberális – ezt nem tartom olyan komolynak – az ember a műfaj adottságai okán a Facebookon másképpen fogalmaz, mint például egy ilyen tévé adásban. A másik, ha jól értem, a Magyar Péterrel való találkozásomra utal, hogyha kívánja, én erről is szívesen beszélek, sok helyen beszéltem már, szívesen beszélek önnel is, de nem a stílus a legfontosabb, nem a stílus, erről is beszélek, de nem ez a legfontosabb. Nekem nem volt vágyam az a találkozás, de nem volt más választásom. Nem küldött oda senki.

Ezt az agresszív buldózer stílust nem én hoztam be a politikába, hanem Magyar Péter, aki lehallgatta a feleségét, mindenkit agyhalottozott, idiótázott, köcsögözött, náci időket idézve a templom előtt ordibál, és például terroristák célpontjává teszi Magyarországot az álhíreivel. Tehát ő hozta be ezt a stílust. Nekem nem volt más választásom, mivel a közösségemet alaptalan és hazug módon támadta és támadja, ő akar kioktatni bennünket munkából, aki soha nem dolgozott, egy ilyen pitiáner bankár.

– Ezt nagyon sokszor elmondták, de ön szerint ez egy jól sikerült akció volt?

– Igen, én elégedett vagyok azzal, hogy a feladatomnak megfelelően odamentem, és megállítottam ezt az embert, ez abból látszik legjobban, hogy mennyire idegesíti önöket, hogy ön is ezt kérdezi, és a mai napig ezzel támadnak engem – válaszolta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

– Ön szerint ez egy kormányzó párt kommunikációs vezetőjéhez méltó akció volt?

Egy olyan emberrel, aki egy notórius hazudozó, egy olyan emberrel, aki az egyik nap köcsögöz, agyhalottozik, náci időket idéz, majd másnap kiáll, és azt mondja, hogy én a szép beszédet képviselem. Egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy kiáll, és azt mondja, én a szeretet vagyok, és a Bibliából idéz, és tönkretette, lehallgatta a feleségét, hogy ne soroljam föl az egészet, amit csinál. Hogy nem volt az probléma, hogy egy templom előtt ordibált vállalhatatlanul a kijövő hívekkel. Én ott voltam vele, egy trágár szó nem hagyta el a számat, és azok után, amiket ő csinált, azt mondtam neki, hogy vége van, kicsi. Akkor kinek a stílusával van probléma?

– Azt mondja ön, hogy megállította Magyar Pétert. Hogyan állította meg? Egyes közvélemény-kutatások, amiket leballiberózott, azok nem ezt mutatják, hogy megállította.

– Igen, de vasárnap volt egy időközi országgyűlési választás, ugye tetszik emlékezni – zárta rövidre a választ Menczer Tamás, utalva a hétvégén Tolna vármegyében tartott időközi országgyűlési választásra, ahol a kormánypártok jelöltje csaknem a szavazatok kétharmadával győzött.