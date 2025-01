Gőzerővel készül a második magyar űrhajós, elmondta, hogy érzi magát

– A sugárzással és a mikrogravitációval kapcsolatos kísérleteket fogunk végezni a nemzetközi űrállomáson, nagyon izgatott vagyok ezek miatt, és nagyon várom, hogy a világűrből láthassam a földet – mondta Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós az Axiom–4 misszió legénységének első hivatalos, angol nyelvű online sajtótájékoztatóján. Hozzátette, több tucatnyi kísérletet hajtottak végre, amire rendkívül büszke.

– Hazánknak az a célja az űrprogrammal, hogy megvessük a lábunkat az űrkutatók közösségében, hozzájáruljunk a globális űriparhoz a legjobb tudásunk szerint és egy asztalnál üljünk az űripari óriásokkal.

A missziónak és a nemzetközi partnereknek köszönhetően vagyunk ennél az asztalnál. Céljaink eléréséhez óriási szellemi erőre van szükség, ebből pedig bőven van Magyarországon. Űrhajósként az egyik legnagyobb felelősség a kutatások elvégzése, ez ennek a szellemi kapacitásnak az eredménye. A kutatóknak azt üzenem: nem sokan mondhatják el, hogy a munkájuk látható a csillagokból, de ti igen. Nem egyedül repülök, hanem viszem a ti álmaitokat is. Az emberek, akikkel együtt megyek, mellettem vannak. Az elmúlt hónapokban a legénységre az elkötelezettség, a bizalom, a tudás és a jó hangulat volt jellemző, ezért nincs afelől kétségem, hogy mi négyen, egy hozzáértő és szorgalmas csapattal a hátunk mögött, hihetetlen dolgokat fogunk véghez vinni – fogalmazott.

Megvalósult gyermekkori álom

Kapu Tibor felidézte: Magyarország keleti felén nőtt fel, két álma volt: először vadászrepülőgépet akart vezetni, ezért a szülei légibemutatókra vitték és tematikus magazinokat vettek neki. Édesanyjával együtt nézte az olimpiát és azt szerette volna, hogy neki is legyen trikója a saját nevével és a zászlójával, illetve képviselhesse a hazáját a világ színe előtt. Hobbiból húsz évig kosárlabdázott, végül azért lett gépészmérnök, mert szeret építeni és alkotni, hasonlóan édesapjához, aki a példaképe, ezért egyik legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy a szülei büszkék lehetnek rá.

– Azért indítottak űrprogramot, hogy kísérleteket hajtsanak végre a nemzetközi űrállomás fedélzetén. A Hunor-programot az erősségeinkre és olyan űrörökségünkre építettük, mint a sugárzásmérés, a táplálkozás az űrben, az élettani tudományok és az emberi biológia. Emellett megkérdezték az egyetemeket, a vállalatokat és a kutatócsoportokat, hogy milyen tudományokkal foglalkoznának a világűrben – tudatta.

Inspirálni a fiatalokat

Kapu Tibor felelősséget érez a jövő kutatói iránt is, és az motiválja, hogy inspirálhatja a fiatalabb nemzedékeket a céljaik elérésében, ahogy őt is inspirálták a szülei. – Meg kell mutatni a fiataloknak, hogy kemény munka, elszántság, kitartás és önbizalom révén elérhetik az álmaikat és sok embert büszkévé tehetnek.

Örök hálámat fejezem ki a hazámnak, megtisztelve érzem magam, hogy megkaptam életem lehetőségét. Nem is lehetnék büszkébb, hogy én képviselhetem Magyarországot ezen a színtéren és viselhetem a saját nevemmel és a hazám zászlajával ellátott ruhám

– fogalmazott Kapu Tibor.

Arra is kitért, hogy nagyon jó a viszonya Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal, aki a Hunor-programban maga is részt vett az űrhajósjelöltek kiválasztásában és ott volt az alapkiképzésüknél is. Az első magyar űrhajós nagyon jó tanácsot adott neki: azt mondta, legyen türelmes és minden kihívással mosolyogva nézzen szembe, ezért Kapu Tibor reméli, hogy Farkas Bertalan is ott lesz a felbocsájtása napján. Kapu Tibor azt is elmondta, hogy felviszi a világűrbe a magyar zászlót, amit a szülővárosától kapott.

Magyar tudomány a világűrben

Amiatt is nagyon izgatott, hogy a magyar tudományt a nemzetközi űrállomásra vigye, mert ez nagy lehetőség hazánknak, hiszen tíz évvel ezelőtt erre még nem nyílt lehetőség, akkor még nem létezett a HUNOR-program.

Ez egy nagy lehetőség a magyar egyetemeknek és kutatócsoportoknak is, akiket érdekelhet, hogy fejlesztéseket végezzenek a nemzetközi űrállomásnak, ez először nyílt meg hazánk előtt.

Korábban magyar kutatók fejlesztették ki a Pille sugárzásmérőt, ami fontos eleme az űrörökségünknek és még ma is megtalálható az űrállomáson, de most határozottan felgyorsul a világűrhöz való hozzáférésünk, ahogy a magyar tudomány és kutatás is. – A Hunornak nagy hatása lesz a nemzetünkre, hiszen Magyarország újra a világűrbe lép. Az a küldetésünk, hogy felkeltsük az érdeklődést a fiatalabb nemzedékekben. Számomra eddig nagy öröm volt űrhajósnak lenni, és úgy gondolom, hogy ez az utazás bizonyosan folytatódni fog – mondta.