Karácsonyék Bajnainak és Veres Tibornak akarták átjátszani Rákosrendezőt – Íme a bizonyítékok!

Karácsony Gergely főpolgármester és a mögé felsorakozó politikusok eltökélték, hogy ellehetetlenítik Budapest jelenleg egyik legrosszabb állapotú területének, Rákosrendezőnek a fejlesztését, és ezt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén egy határozatban is deklarálnák. A főváros megvenné, majd befektetőknek értékesítené Rákosrendező területét, miközben a Bajnai Gordonhoz kötődő Wallis-csoportnak konkrét tervei vannak Rákosrendező beépítésére.

A Metropol írta meg, hogy Karácsony Gergely 2023-ban a WING nevű ingatlanfejlesztő cégen keresztül szövetkezett a Wallis csoporttal azért, hogy megszerezze a területet.

A megdöbbentő összefüggésről az egyik közösségi oldalon számolt be egy bennfentes. „Mi is rámentünk erre, a fejesek akarták Rákost, a főnökök meg akarták szerezni, mindenki tudja az ingatlanosok közt, hogy ez egy értékes terület, Pesten a legjobb, legértékesebb. A Főnök is meg akarta venni, sokat akart érte adni, ez zsíros falat, gondoljatok bele! – a Hősök tere egy ugrásra van, csak nem adták neki el. Mi sem voltunk a WING-nél a kispályások gyülekezete, az adásvételi is kész volt, ha jó az ajánlat.” – a bejegyzés, ami az évtized egyik legnagyobb ingatlanbotrányát leplezheti le. Az egyik közösségi oldalon írta ezt a Rákosrendezőről szóló csoportba egy felhasználó, aki azt állítja, hogy az erősen balos kötődésű WING nevű ingatlanfejlesztő cég meg akarta szerezni a területet:

Mindenki rá akart menni erre a területre, hol építkezel amúgy Pesten nagy területen egybefüggően? Tudta ezt a főnök is a WING-nél.

Ezt bizonyítja, hogy a Bajnai-féle Wallis ingatlanfejlesztőjének 2023 óta kész pályázati anyaga, részletesen kidolgozott hasznosítási terve van a területre. A lap információi szerint többféle bizonyítékok , felvételek is nyilvánosságra kerülhetnek arról, hogy Karácsonyék a WING-nek, tehát lényegében a Wallis vállalatnak akarták átjátszani a közel 100 hektáros területet.

Íme a Wing egyik látványterve arra, hogy miként építenék be Rákosrendezőt:

A balliberális főpolgármester korábbi állításaival ellentétben nem parkosítani akart, hanem zsúfolt lakóparkmonstrumokkal építette volna be a területet. Karácsonyék most azért próbálkozhatnak politikai hisztériakeltéssel, mert a velük szövetséges Wallis-csoport Bajnai Gordonnal a háttérben még bízik abban, hogy megszerezhetik Rákosrendezőt.

Egy másik kép a Wing terveiről, amelyen a parkosításnak szinte nyoma sincs:

Bajnai Gordon évek óta hű szövetségese a főpolgármesternek, Bajnai pedig korábban a Wallis vállalatnál dolgozott, melynek tulajdonosához, Veres Tiborhoz szoros kapcsolat köti.

A Wing tulajdonosa pedig egyre közelebb helyezkedett Rákosrendezőhöz, azzal is trükköztek, hogy megszerezzék a zuglói BVSC területét, ami pont Rákosrendező mellett található. Veres Tibor a Forbes Magazin szerint tavaly a negyedik leggazdagabb ember volt Magyarországon, így tehát a Wallisnak már lenne pénze az adásvételhez.

A bukott baloldali kormányfő és a főpolgármester már korábban is mutyiztak együtt. Többek között értékesíteni akarták a fővárosi Városházát.

A Metropol szerint Rákosrendező lehetett volna a Karácsony-féle városvezetés legnagyobb ingatlanspekulációja, amihez képest eltörpül a Városháza-botrány.

