„Magyar Péter csak egy epizód, el fog tűnni a magyar politikából”

– Úgy gondolom, hogy Magyar Péter el fog tűnni a magyar politikából, ez csak epizód, szerintem inkább az a nagyon fontos, hogy konszolidálni tudjuk a magyar közbeszédet, az egymáshoz való viszonyt – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet vezetője Magyar Péter tegnap kiszivárgott újabb hangfelvétele kapcsán. Emlékezetes, Magyar Péter ezen a felvételen akkori barátnőjét, Vogel Evelint alázza meg más emberek előtt.

Magyar Péter egykori párjával, Vogel Evelinnel. Fotó: Havran Zoltán

Máthé Zsuzsa szerint olyan stílus honosodott meg a magyar közéletben, ami példátlan, illetve a 18., 19. században volt hasonló metódus. – Az az agresszív, a párbeszédre teljesen képtelen, inszinuáló, vádaskodó, sokszor az igazsággal köszönőviszonyban nem lévő retorika, ami megjelent, a közösségi média hatásai révén elképesztő tömegeket tud érzelmileg megragadni, és nem a jót hozza ki az emberekből, hanem az irigységet generálja – reagált Magyar Péter feltűnésére a Szent István Intézet vezetője.

Szerinte ez az igazi veszély, amit magában hordoz az Tisza nevű internetpárt felemelkedése, illetve az, hogy a fiatalok számára példát jelent: azt látják, hogy

aki kellően agresszív, hangos, indulatos, elképesztő sikereket érhet el,

ez a legnagyobb veszélye.

Újabb hangfelvétel bizonyítja, hogyan vélekedik Magyar Péter a nőkről

Péntek reggel jutott el szerkesztőségünkhöz egy újabb hangfelvétel, amit Magyar Péter egykori barátnője, Vogel Evelin rögzített. A felvételen Magyar Péterék az európai parlamenti választás kampányának finisében beszélgetnek, de nem otthon, hanem más emberek között, lehetséges, hogy éppen a szavazókörben, ahol leadták a voksukat.

Vogel azt nehezményezi, hogy korán kellett menni szavazni, úgy véli, Magyar csak sz...patta ezzel is. Magyar szerint viszont azért kell korán menni, hogy a közösségi médiában egész nap futhasson az erről készült kép. Vogelt azzal torkolja le, hogy

sz*patásról nem volt szó, de ha akarja, azt is elintézhetik a szavazófülkében, öt perc alatt.

Magyarék társaságának egyik tagja erre kajánul megjegyzi, hogy ez biztosan bekerülne a hírekbe. Ezután Magyar Péternek egy gyerekrajzot akarnak átadni, amire az ellenzéki politikus azt válaszolja, hogy nem érdekli, ne adják oda neki.

Lenézi, gyűlöli a nőket, ezt próbálja palástolni

Az már korábban is kiderült, hogy Magyar Péter kifejezetten furcsa viszonyt épít ki nőkkel. Volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter bizarr történeteket osztott meg róla, melyek szerint közös lakásukban korábban késsel mászkált,

hozzávágta a nadrágját az övével együtt,

egy alkalommal pedig öngyilkosságot színlelt. Egy veszekedésükbe még a rendőrségnek is be kellett avatkoznia, erről egy jegyzőkönyv is kiszivárgott a sajtóba.