Meglepődtek a fővárosi autósok, mindenhol mikuláscsomagok várják őket + videó

– Már elmúlt az ünnepi időszak, mégis mindenhol mikuláscsomagok vannak – mutatott rá közösségi oldalán megjelent videójában Radics Béla.

A fővárosi fideszes képviselő felhívta a figyelmet, hogy sokan most szembesültek azzal, milyen brutális éves parkolási díjakat kaptak a nyakukba, akik egyébként a saját otthonuk előtt szeretnének leparkolni.

– Valljuk be, az 1600 százalékos díjemelés nem kicsi, inkább pofátlan.

Több balliberális vezetésű kerületben, például Erzsébetvárosban és Terézvárosban a parkolás éves díját megtizennyolc-, illetve megharminchatszorozták. A XIII. kerületben akár 120 ezer forinttal, Ferencvárosban akár 150 ezer forinttal is legombolhatnak.

És ez nem elég – ismertette a megnövekedett lakossági parkolási díjak mértékét az erzsébetvárosi képviselő.

Hozzátette: Karácsony Gergely és újdonsült szövetségesei, a Tisza Párt képviselői átnyomtak egy olyan előterjesztést, amely a parkolási díjakat alapjában véve felpumpálta. Az inflációnál sokkal nagyobb mértékben, átlagosan harminc százalékkal nagyobb összeget fog mutatni az óra.

Lesz olyan, akinek 1600 forint lesz a díj óránként.

– Hála nekik, a zöld rendszámos ingyenes parkolás is ment a kukába.

Szerintük ezzel forgalmat csökkentenek, és igazságosabb lesz a parkolóhely-elosztás, ami kamu.

Az igazság az, hogy semmilyen problémát nem old meg, hogyha drágább lesz a parkolás, hiszen valahol így is, úgy is le kell tenni az autót. Nem beszélve arról, hogy sok esetben a munkavégzéshez elengedhetetlen a gépjármű, bár már láttam buszon betonkeverőt. A mi javaslatunkat, amely a P+R parkolók kiépítése, az elő- és külvárosi kötött pályás közlekedés fejlesztése volt, egyszerűen lesöpörték. Nekik egyszerűen csak a pénz kell. Elég volt a budapestiek megsarcolásából, valódi megoldások kellenek – hangsúlyozta Radics Béla.