Adóemelésekkel, parkolási sarcokkal kezdődik az új év a baloldali vezetésű településeken

A Karácsony Gergely által irányított baloldali fővárosi vezetés döntése értelmében a teljes lakosságot érintő parkolásidíj-emelést vezetnek be Budapesten. A főpolgármester javaslata szerint 2026 júliusától 35 százalékkal növekednének a parkolási díjak a fővárosban. Ezt az emelést ugyan csak másfél év múlva vezetik be, de több baloldali vezetésű kerület lakóinak már 2025 elején mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, mert több tízezres sarcot vetnek ki azokra, akik az utcán parkolnak az autójukkal.

Miközben korábban csak néhány ezer forintba került évente a helyieknek az utcai parkolás, január elsejétől abban a családban, amelyben több autótulajdonos él, több mint százezer forintos díjat kell majd kifizetni ezért a Józsefvárosban, Újbudán, Terézvárosban, Ferencvárosban és a XII. kerületben, de hasonló döntésre készülnek a XIII. kerületben is.

Adóemelések az új ciklusban

Ami a kerületeket illeti: sok helyen a plafonig emelték a helyi adókat is, például az építmény- vagy a kommunális adót. A baloldali vezetésű Újpesten emelkedik a kommunális adó, az építmény- és telekadó, illetve nőnek a közterület-használati díjak is. A járulékok között van olyan tétel, amely 30 százalékkal lesz magasabb. A Hegyvidéken

sarcot vetnek ki a nagycsaládos, nyugdíjas és kis keresetű lakosokra is a kommunális adó emelésével.

Kovács Gergely kutyapárti polgármester javaslatára olyan nyugdíjasoknak is fizetniük kell a teljes összegű kommunális adót jövőre, akik tavaly még kedvezményben részesültek.

A Józsefvárosban Pikó András vezette testület a törvény szerinti maximumra emeli az építményadót, a telekadót és a magánszemélyek kommunális adóját. A kerület rekordösszegből, 49 milliárd forintból gazdálkodik, a polgármester javaslatára mégis egyre több pénzt szednek be a lakosságtól. Az adóemelés mértéke a legtöbb esetben meghaladja a 35 százalékot, vagyis jóval az infláció feletti lesz a növekedés. A baloldali városvezetés azzal indokolja az adóemelést, hogy az önkormányzat kiadásai is folyamatosan emelkednek.

Pikó az előző ciklusát is megszorításokkal kezdte, akkor is emelt a helyi adókon, ahogyan most is, ráadásul a balliberális polgármester az önkormányzati lakásokban élők bérleti díjának az emelését is kilátásba helyezte. Az utóbbi díjat évről évre, lépcsőzetesen emelnék. A balliberális Baranyi Krisztina által vezetett Ferencvárosban a lakosságot érintő adók és parkolási díjak mellett a vállalkozókat is megsarcolták. A DK-ás vezetésű Erzsébetvárosban szintén lakbéremelést akarnak végrehajtani, Niedermüller Péter terve 1700 családot érintene.