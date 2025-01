Menczer Tamás elmondta, miért nem tudja Magyar Péter legyőzni a Fideszt

Az ellenzéki közvélemény-kutatások hazugságok – állította Menczer Tamás az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában.

A Fidesz kommunikációs igazgatója állítása igazolására felidézte, a 2022-es választások előtt a hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők, amelyek mind vissza is kereshetők.

Fej-fej mellett vannak, nem emlékszik? Fej-fej mellett vannak, és kétharmad lett.

– mondta a műsorvezetőnek a politikus, hozzátéve: Akkor is hazudtak, de azt a tanulságot vonták le a balliberális kutatók, hogy nem kezdték elég korán, nem hazudtak elég nagyot és nem hazudtak elég sokat. Most ezt teszik.

Ezt a mítoszt, ezt a képet akarják fölfesteni, hogy Magyar Péter le tudja győzni a Fideszt.

– magyarázta Menczer Tamás.

A politikus kitért arra is, Magyar Péter mögött ugyanazok a brüsszeli erők állnak, mint a korábbi ellenzéki kihívők mögött. A magyar emberek ezeket az erőket és a magyar csatlósaikat mindig elzavarták eddig is. Most is el fogják. Magyar Péter nem tudja legyőzni a Fideszt – hangoztatta a videóban.